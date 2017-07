José Aldo veste o kimono e se inscreve no Internacional Master de Jiu-Jitsu

Share it

Já tradicional no Rio de Janeiro, o Internacional de Masters da IBJJF teve anunciado uma adição de peso para sua próxima edição, agendada para os dias 28, 29 e 30 de julho.

O palco do Tijuca Tênis Clube, famoso por receber grandes torneios da arte suave, terá nos seus tatames a presença de José Aldo, ex-campeão peso pena do UFC, está inscrito na divisão de peso leve do torneio, na categoria Master 1.

Faixa-preta da Nova União, José Aldo volta a ter o seu nome nas chaves da IBJJF após longos anos de dedicação ao MMA. Na faixa-marrom, a fera disputou grandes torneios de kimono, com bons resultados.

Na mesma chave, porém, temos dentre os nomes inscritos a fera Celsinho Venícius, da Ryan Gracie, que pode engrossar o caldo para o campeão do MMA em sua nova trajetória no Jiu-Jitsu.

