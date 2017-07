Carlson Gracie e a história por trás do apelido “Apaga Vela”, contada no livro de Marcelo Alonso

Share it

Saudoso grande mestre de Jiu-Jitsu, o lendário Carlson Gracie ficou conhecido por sua exímia habilidade de desembolar as posições mais complicadas e inventivas do Jiu-Jitsu, e também por sua paixão pelos polêmicos galos de briga.

Em um desses causos, surgiu o apelido de Antônio dos Santos, o famoso “Apaga Vela”, um dos grandes amigos de Carlson juntamente com o também saudoso Osvaldo Paquetá.

O apelido inusitado surgiu após uma viagem de Carlson e Apaga Vela, como conta o jornalista Marcelo Alonso no livro “Por trás do octógono”, lançado em parceria entre a editora PVT e Combate:

“Tudo aconteceu em uma noite em que Carlson subia a serra de Teresópolis em um Fusca, com 8 galos, acompanhado de seu inseparável amigo que também era o treinador das aves e parceiro de rinhas. O carro, subitamente, enguiçou na escura estrada. Carlson foi checar o motor do carro, enquanto Antônio acendeu uma vela para conferir os cabos por baixo do veículo. Ao enxergar pelo lado oposto, Carlson viu a gasolina que vazava de uma mangueira e gritou: ‘Apaga a vela! Apaga a vela!’ Tarde demais. O carro pegou fogo e só houve tempo de salvar os galos. O prejuízo do Fusca ficou, mas o apelido está gravado na história.”

Este e mais uma dezena de causos do grande mestre estão no livro “Por trás do octógono”, no qual Alonso celebra 25 anos cobrindo lutas. O jornalista decidiu abrir seu baú de histórias fazendo uma seleção de 100 causos inéditos, que só poderiam ser contados por alguém que viveu de tão perto os bastidores do MMA, muito antes de ela ser considerada o esporte que mais cresce no mundo. O livro conta ainda com 25 charges do desenhista David Carvalho, além da charge do consagrado Renato Aroeira na capa.

O lançamento oficial será na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, nesta sexta-feira, dia 21. No sábado e domingo, dias 22 e 23, será a vez da Arena Olímpica receber o evento, durante a realização do Gracie Pro. Já no dia 4 de agosto, Alonso faz o lançamento em São Paulo, na Saraiva Mega Store, do Shopping Ibirapuera. Além do “Por trás do octógono”, os fãs de luta poderão adquirir também a segunda edição do livro “Do Vale Tudo ao MMA”, com preço promocional.