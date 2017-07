Vídeo: Isaque Bahiense comenta sobre a polêmica das trocas de equipe no Jiu-Jitsu

Share it

Condenada por alguns e vista com bons olhos por outros, a polêmica troca de equipes no Jiu-Jitsu continua sendo um tabu. Qual a diferença entre a busca de conhecimento e a “creontagem”? A linha tênue do assunto mudança de time foi analisada pelo faixa-preta Isaque Bahiense, que recentemente foi campeão no Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio.

Representante da Alliance, Isaque começou sua estrada no Jiu-Jitsu e defendeu a Nova União por oito anos. A fera contou um pouco do seu delicado processo, ao lado do professor Fernando Tererê.

Confira as declarações de Isaque no vídeo abaixo, produzido por nossos parceiros da Gallerr