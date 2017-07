Jiu-Jitsu: A kimura de Cláudio Caloquinha no absoluto sem kimono do BH Open

Share it

Competidor ávido e um dos líderes da Gracie Barra BH, nosso GMI Cláudio Caloquinha mostrou que está com as técnica afiadas na modalidade sem kimono do nosso bom Jiu-Jitsu. De olho em uma vaga no ADCC 2017, na Finlândia, a fera segue na luta para mostrar o seu valor e receber o convite de lutar o torneio.

Para tal, Caloca apresentou no último BH Open, realizado neste mês em Minas Gerais, toda sua força e habilidade na disputa sem pano, e voltou para casa com dois ouros no peso. Depois de brilhar no meio-pesado, Caloquinha se jogou no absoluto, e fez a final contra Marcos Aurélio (GFTeam).

Em boa transição da sua arisca guarda, o professor Caloquinha colocou Marcos em posição complicada nkimura. O faixa-preta da GFTeam tentou escapar com garra, mas acabou por bater na finalização de Caloquinha.

Confira o lance e estude os detalhes na finalização de Cláudio Caloquinha!