Confira os resultados da V Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, em Porto Alegre

No último domingo, dia 16, rolou a V Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, no parque esportivo da PUCRS. O evento contou com a presença de atletas iniciantes e de alto rendimento, como o atual campeão mundial Nicholas Meregali.

A disputa pelo título de Top Ranking deste ano está mais acirrada a cada etapa, com grandes combates e muito suor, determinação e lágrimas. Os atletas estão desafiando seus limites dentro dos tatames gaúchos.

Com uma equipe forte e com muita técnica, a academia Aliance Mario Reis sagrou-se campeã na categoria adulto, seguida pelas academias Drill BJJ School e Scorpyon Jiu Jitsu, que faturaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Na categoria Master, a melhor equipe foi novamente a Aliance Mario Reis. A academia Guetho Jiu Jitsu conquistou o segundo lugar e a academia Behring Jiu Jitsu o terceiro.

Na divisão Kids, que mostrou a força da nova geração, a academia Alliance Mario Reis mais uma vez sagrou-se campeã, seguida pelas academias Scorpyon Jiu Jistu e Dril BJJ School.

Confira os principais resultados dos absolutos.

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Branca

1º – Renan da Silva Souza – Alex Tchaka e Michel Maia

2º – Eduardo Buriol de Oliveira – Drill BJJ School

3º – Rafael Martinez Fett – Ratão Brasa Jiu Jitsu

3º – Carlos Fritzen – Equipe A

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Azul

1º – Bruno Andrade Zacher Alliance Mario Reis

2º – Luis feipe Chaves Pereira – Behring Jiu Jistu

3º – Ramiro Campos Meirelles – Alliance Mario Reis Porto Alegre

3º – Gabriel Dias Mattivi – Guetho Jiu Jitsu

–

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Roxa –

1º – Flavio Goularte Pacheco – Alliance Mario Reis Porto Alegre

2º – Ernani Gonçalves do Amaral – Rilion Gracie

3º – Guilherme Cleovan da Rosa – Scorpyon Jiu Jitsu

3º – Vinicius do Canto Martins – Alliance Mario Reis

–

Absoluto Adulto Masculino –

Faixa-Marrom –

1º – Fabio Agnes Alano – Alliance Mario Reis

2º – Arthur de Araujo Detanico – JA Jiu Jitsu

3º – Jackson Paim da Silva – Scorpyon Jiu Jitsu

3º – Douglas Francisco Albuquerque Duarte – Scorpyon Jiu Jitsu

–

Absoluto Adulto Masculino –

Faixa-Preta –

1º – Giovanne Guedes Dellamea – Alliance Mario Reis

2º – Nicholas Meregali – Alliance Mario Reis

3º – Leonardo Morosetti de Lima – Thork Jiu Jitsu

– – –

Absoluto Adulto Feminino –

Faixa-Branca –

1º – Iasmim Casser da Silva – Garra Team

2º – Cintia Camargo da Fontoura – Infight Sul JJ

3º – Larissa dos Santos Tedesco Alliance Mario Reis

3º – Katiuri Antonia Novelleto – Union Jiu Jitsu CT

– – –

Absoluto Adulto Feminino –

Faixa-Azul –

1º – Franciele Refiel de Souza – Alex Tchaka e Michel Maia

2º – Victoria Leite de Oliveira – Guetho Jiu Jitsu

3º – Larissa Giacomini – RB Jiu Jitsu

3º – Eva Veronica da Silva Xavier – PSLPB Cicero Costha RS

–

Absoluto Adulto Feminino

Faixa-Roxa –

1º – Melissa Stricker Cueto – Drill BJJ School

– – –

Absoluto Master 1 Masculino –

Faixa-Branca –

1º – Everton Zanette – JA Jiu Jitsu

2º – Guilherme Fonseca Pereira Drill BJJ School

3º – Emerson Duarte Rieger – Thork Jiu Jitsu

3º – Alvair de Abreu Beck – Marra Senki Jiu Jitsu

–

Absoluto Master 1 Masculino –

Faixa-Azul –

1º – Vinicius Lacerda – Alliance Mario Reis

2º – Edson Tealdo de Castro – Guetho Jiu Jitsu

3º – Clovis Fernando Moreira Engelles – Union Jiu Jitsu CT

3º – Cristóvão Wolff Ribeiro Alliance Mario Reis

–

Absoluto Master 1 Masculino –

Faixa-Roxa – –

1º – Matheus Barden – Guetho Jiu Jitsu

2º – Lucas Duarte Vidal – Guetho Jiu Jitsu

3º – Marcos Paulo Machado dos santos Scorpyon Jiu Jitsu

3º – Marcel Furtado – Scorpyon Jiu Jitsu

–

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Marrom –

1º – Victor Ariel Pasquali – JA Jiu Jitsu

2º – Felipe Xavier de Macedo Silva Scorpyon Jiu Jitsu

3º – Cristian Weber Equipe A

3º – Gregor Fagundes Leal Thork Jiu Jitsu

–

Absoluto Master 1 Masculino –

Faixa-Preta –

1º – Fabio de Assunção Pulita – Alliance Mario Reis

2º – Renan Rodrigues – Alliance Mario Reis

3º – Tiago Pereira Neves – Rilion Gracie

3º – Gabriel Azambuja Garin – Behring Jiu Jitsu

–

Absoluto Master 2 Masculino –

Faixa-Branca –

1º – Petter Thomaz Medeiros Luz – Alex Tchaka e Michel Maia

2º – Marcelo Henrique Severo – PSLPB Cicero Costha RS

3º – Cristiano Rudolfo Sauer – Scorpyon Jiu Jitsu

3º – Leonardo Holsback – Scorpyon Jiu Jitsu

–

Absoluto Master 2 Masculino –

Faixa-Azul –

1º – Emerson Machado Ribeiro Marra Senki Jiu Jitsu

2º – Roberto da Rosa Muraro – Gracie Barra

3º – Gladstone Tixeira Wamburg – Union Jiu Jitsu

3º – Alvaro Nardes – Alisson e Ademir JJ Team

–

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa-Roxa – –

1º – Renato Severino Werlang – Scorpyon Jiu Jitsu

2º – Leandro Gomes Ribas Mestre Julio Seco

3º – Cesar Luis Thomaz Vianna – Mestre Julio Seco

3º – Fernando Lothar do Amarante Union Jiu Jitsu

–

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa-Marrom e Preta –

1º – Daniel Lopes Rodrigues – Mestre Julio Seco

2º – Fabio Henrique Paim Flores – Imperio da Luta/ Soul Fighters

3º – Fabio Andre Freitas dos Santos Alliance Mario Reis

3º – Paulo Gilberto Silva dos Santos – Scorpyon Jiu Jitsu

–

Absoluto Master 3 Masculino –

Faixa-Branca –

1º – Leonidas Burtet Junior Brazuka Jiu Jitsu

2º – Marco Turco de Oliveira – Alliance Mario Reis

3º – Edilson Luis Mandicaju Martins Rilion Gracie

–

–

Absoluto Master 3 Masculino –

Faixa-Azul –

1º – Lairton Jose Primaz – OS Phoenix

2º – Rodrigo Sosa – Behring Jiu Jitsu

3º – Marcelo Franca – Alliance Mario Reis

3º – Marco Aurelio Ramos da Silva Alliance Mario Reis

–

Absoluto Master 3 Masculino –

Faixa-Roxa – –

1º – Marcio Cristiano Becker – Drill BJJ School

2º – Marcelo Ribeiro da SIlva – Behring Jiu Jitsu Porto Alegre

–

–

Absoluto Master 3 maculino – –

Faixa-Marrom e Preta –

1º – Edison Teixeira Neubert – Guetho Jiu Jitsu Capão da Canoa

2º – Alexandre Souza de Souza – Union Jiu Jitsu CT

3º – Marco Antonio Lopes da SIlva Guetho Jiu Jitsu

3º – Alex Luiz dos Anjos Santos – Alex Tchaka e Michel Maia

–

Absoluto Master 4 Masculino

Faixa-Azul –

1º – Luis Carlos Quevedo Pereira – Delariva

2º – João Carlos Fernandes de Freitas – Alex Tchaka e Michel Maia

3º – Adilson Rodrigues – Alex Tchaka e Michel Maia

–

–

Absoluto Master Feminino

Faixa-Branca –

1º – Marcela Menischi Mello – Brazuka Jiu Jitsu

2º – Karina Araujo da Silva – QG 557 André Machado BJJ

–

–

Absoluto Master Feminino –

Faixa-Azul –

1º – Luisiane da Silva Nicandio Pedroso – Mestre Julio Secco

2º – Aislana Duarte de Rose – Lotus Club

Para conferir os resultados na íntegra acesse o site: www.prosports.com

(Fonte: Assessoria de imprensa)