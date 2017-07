Como Conor McGregor está se saindo nos treinos de boxe para Mayweather?

Share it

Astro no MMA e primeiro atleta do UFC a ter dois cinturões simultâneos, Conor McGregor está prestes a fazer a maior luta de sua vida, ao trocar os cages pelo ringue. Acostumado a lutar por bolsas milionárias no Ultimate, os números agora estão ainda maiores. No desafio do dia 26 de agosto, Floyd Mayweather, invicto campeão de boxe, estará do outro lado do córner para a luta que deve render aproximadamente 100 milhões de dólares para o irlandês. Contudo, como será que está a preparação da fera do MMA para surpreender no boxe?

A dúvida começa no quesito físico. Será que um atleta de MMA tem melhores condições no gás contra um boxer? Vale lembrar que Mayweather já está na casa dos 40 anos, enquanto McGregor acaba de completar 29 anos. Mas a pergunta maior de todas é: Como será que McGregor se sairá no ringue?

Somado ao já habitual ritmo de preparação, como nos camps para o MMA, a equipe do irlandês revelou o aumento já esperado das sessões de sparring, para afiar as precisas canhotas atiradas por McGregor. Além disso, o campeão de boxe Paulie Malignaggi foi escalado para trazer ainda mais caldo na preparação do irlandês.

Mesmo com todo o aparato, o caminho de McGregor para a luta de boxe foi posta em cheque esta semana. Rumores de que o boxeador Brandon Rios havia nocauteado Conor em sessão de sparring mudaram as expectativas nas casas de apostas. Porém, o boato foi rapidamente desmentido, tanto pelo atleta quanto pela equipe de McGregor.

Agora, basta a nós esperar que caldo sairá dos treinos de McGregor para o duelo cercado de expectativa no mundo todo. Foram quatro coletivas em forma de show em três países diferentes, cercadas de provocações e espetáculo. Será que a mudança de ares será uma motivação maior para que Conor McGregor volte a fazer sua estrela brilhar, ou o duelo será um fisco para o irlandês ao ser dominado pela experiência de Mayweather? Veja um pouco da movimentação da fera no vídeo abaixo e comente conosco, amigo especialista em lutas!