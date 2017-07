Com prêmios iguais para homens e mulheres, público feminino chega em peso no Gracie Pro Jiu-Jitsu

Share it

A edição inaugural do Gracie Pro colocará frente a frente os decacampeões mundiais de Jiu-Jitsu Roger Gracie e Marcus Buchecha, mas outro fato está chamando a atenção da organização do evento: o grande interesse do público feminino. Assim, neste final de semana, sábado e domingo, dias 22 e 23 de julho, a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, palco do show, ficará ainda mais bonita.

O evento é idealizado e organizado por Kyra Gracie, e a imagem da multicampeã mundial de Jiu-Jitsu parece ter influenciado o público feminino da modalidade. É alto o número de inscrições e compra de ingressos por mulheres, o que anima ainda mais a organização do evento.

“Fiquei muito feliz com a alta procura do público feminino pelo Gracie Pro, tanto para competir como para assistir. Nós respeitamos muito a igualdade de condições para gêneros, e a prova disso é a igual premiação para as categorias no feminino e no masculino. O evento ficará ainda mais bonito com a presença das mulheres”, comemora Kyra.

A grande vencedora da divisão absoluto adulto nas faixas preta e marrom, que serão disputadas juntas, levará para casa a premiação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), enquanto na faixa-roxa o prêmio é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e na faixa-azul é de R$ 300,00 (trezentos reais). Na faixa-azul, a melhor ganhará um kit do evento, que inclui um kimono.

Para acompanhar as lutas e as atividades de sábado, o ingresso custa R$ 5,00 (cinco reais) e mais 1 kg de alimento não perecível, que será doado para instituições carentes. A venda acontecerá apenas no dia 22 de julho, primeiro dia do evento, na bilheteria da Arena Carioca 1. Já no domingo, dia das finais de faixas-pretas e faixas-marrons, além da superluta entre Roger Gracie e Marcus Buchecha, o ingresso de arquibancada custa R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e estão disponíveis através do site www.graciepro.com.br. Os ingressos de meia entrada necessitarão de comprovação documental para acesso ao local do evento.

O Gracie Pro também oferece aos fãs translado de ida e volta ao evento, com quatro pontos de saída e desembarque dentro do complexo do Parque Olímpico. O valor do serviço é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e os pontos de saída são: Zona Sul (Othon Hotel Copacabana), Zona Norte (Shopping Nova América), Zona Oeste (Shopping Barra Point) e Niterói (Praia de São Francisco). Os tíquetes do serviço podem ser comprados também através do site oficial do evento, na área “Ingressos”.

(Fonte: Assessoria de imprensa)