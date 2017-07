Chegou a vez do Campeonato Cearense de Jiu-Jitsu; Inscreva-se e brilhe em Fortaleza

Share it

O calendário competitivo do Jiu-Jitsu cearense não para, e a próxima competição no calendário é o Campeonato Cearense com e sem kimono, que está marcado para o dia 6 de agosto, no ginásio da Faculdade Estácio-Centro, em Fortaleza.

Com fácil acesso aos competidores, o evento se torna obrigatório para quem gosta de competir pelos pontos importantes no Ranking MEIAGUARDA.

Além disso, os campeões dos absolutos adulto masculino de kimono ganham kimonos novinhos, enquanto a galera do juvenil, do master e do sênior masculino, além do feminino adulto, levam 50% do valor arrecadado de cada absoluto em disputa. Já os melhores dos abertos sem kimono serão recompensados com kits Meiaguarda.

As inscrições estão a todo vapor e o prazo final para participar é no dia 2 de agosto. Até dia 28 de julho, contudo, a inscrição será com desconto.

As matrículas devem ser feitas nas lojas 1º Round, OSS e Fort Nutri.

Confira os valores da inscrição (lote até 28 de julho):

Categoria – R$ 50,00

Absoluto – R$ 30,00

Com kimono + Sem kimono (Categorias) – R$ 90,00

Com kimono + Sem kimono (Categorias + Absolutos) – R$ 140,00

Projeto Social – R$ 25,00

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (85) 98586-2080 ou pelo site www.meiaguarda.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)