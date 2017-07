Assine a GM e receba um kimono KORAL

Share it

A parceria que sempre agitou o mundo do Jiu-Jitsu está de volta!

GRACIEMAG e Koral uniram forças novamente para oferecer a você, amigo leitor, a oportunidade de assinar a maior e melhor revista do planeta dedicada à arte suave e, de quebra, receber um kimono KORAL CLASSIC SLIM FIT SÉRIE LIMITADA novinho!

E como se isso não fosse o suficiente, vale destacar ao fazer sua assinatura e garantir seu kimono você aproveita um desconto de pelo menos R$ 100.

CLIQUE AQUI ou no link da cor de kimono de sua preferência e assine

ASSINATURA GM + KORAL CLASSIC SLIM FIT BRANCO

ASSINATURA GM + KORAL CLASSIC SLIM FIT PRETO

Tá duvindando? Basta pegar a calculadora e conferir.

O kimono CLASSIC SLIM FIT da Koral sai por R$ 329 no mercado. Já a assinatura GRACIEMAG, sem kimono, sai por R$ 119. Logo, R$ 329 + R$ 119 = R$ 448.

Já na oferta especial de assinatura você garante o kimono e a assinatura por R$ 349. E ainda com o frete GRÁTIS.

Você ainda pode parcelar em até 12x no cartão de crédito, ou comprar à vista no boleto bancário ou via débito em conta.

Tá esperando o que para mergulhar nessa?

CLIQUE AQUI, assine e comemore.

ALERTA! Vale lembrar que para esta promoção temos estoques limitados de kimonos. Então é bom não marcar bobeira.

Boas compras e bons treinos.

OSS!