Jiu-Jitsu: Reveja o mata-leão de Alexandre Pantoja no UFC Glasgow

Em evento marcado pela quantidade de nocautes, inclusive o aplicado por Santiago Ponzinibbio sobre Gunnar Nelson na luta principal do UFC Escócia, uma finalização brasileira chamou a atenção ainda no card preliminar.

Alexandre Pantoja, atleta que fez sua segunda luta no UFC no último domingo, dia 16, sacudiu a poeira após vencer em sua estreia por decisão dividida e usou o Jiu-Jitsu para contabilizar sua primeira finalização no evento.

Em luta válida na divisão de pesos-moscas, Pantoja encarou Neil Seery. Após chegar no solo e pegar as costas, o brasuca trabalhou justo para sobrepujar as defesas de Seery e aplicar o mata-leão que lhe rendeu a vitória.

Confira o detalhe do atleta para passar o braço e apertar no vídeo abaixo!

UFC Escócia

Glasgow, Escócia

16 de julho de 2017

Santiago Ponzinibbio nocauteou Gunnar Nelson a 1min22s do R1

Cynthia Calvillo venceu Joanne Calderwood na decisão unânime dos jurados

Paul Felder nocauteou Steven Ray aos 3min57s do R1

Jack Marshman venceu Ryan Janes por decisão unânime dos jurados

Khalil Rountree nocauteou Paul Craig aos 4min56s do R1

Justin Willis venceu James Mulheron na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Danny Roberts nocauteou Bobby Nash aos 3min59s do R2

Alexandre Pantoja finalizou Neil Seery no mata-leão aos 2min31s do R3

Galore Bofando nocauteou Charlie Ward aos 2min10s do R1

Danny Henry venceu Daniel Teymur na decisão unânime dos jurados

Brett Johns venceu Albert Morales na decisão unânime dos jurados

Leslie Smith venceu Amanda Lemos por nocaute técnico aos 2min53s do R2