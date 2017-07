Aprenda o estrangulamento rodado que sacudiu o Grand Slam de Tóquio

Share it

Uma publicação compartilhada por GRACIEMAG Edição Brasileira (@graciemag_br) em Jul 15, 2017 às 6:09 PDT

No primeiro evento do Abu Dhabi Grand Slam na temporada 2017/2018, realizado em Tóquio no Japão, grandes emoções e lutas memoráveis foram apresentadas na divisão de faixas-pretas. Contudo, uma finalização plástica roubou a cena e sacudiu as redes sociais de GRACIEMAG no último final de semana.

O executor do movimento foi Alexandre Vieira. Faixa-preta da BTT, a fera aplicou um espetacular estrangulamento rodado, no qual suspende seu oponente e este apaga antes mesmo de ser lançado ao solo novamente.

A técnica de Alexandre foi ensinada pelo o mesmo anos atrás, em vídeo que você confere logo abaixo. Assista, confira os detalhes e jogue bonito no seu próximo treino!