A superluta de Jiu-Jitsu Marcus Buchecha x Roger Gracie já começou no RJ

No balcão de uma renomada casa de sucos do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, Roger Gracie, de 35 anos, pede um açaí com banana e uma salada de galinha com queijo minas. O professor carioca radicado na Inglaterra tem fome, após dar uma meia dúzia de treinos com caras como Leonardo Leite, amigo da Alliance Rio, e pede para provar o açaí com gengibre do repórter.

“Interessante, mas achei que mata o sabor do açaí”, opina.

Em torno do balcão, a família mais respeitada do mundo das artes marciais também se alimenta. Grande mestre Robson Gracie devora umas fatias de pão, perto de seu filho Renzo e do neto Rayron, filho de Ryan.

Diante do também faixa-vermelha Reyson, Relson Gracie conta histórias, e surpreende ao dizer que conversou com Marcus Buchecha outro dia. “Estava na praia, e vi o bicho, gigante. Dei uma camisa da Relson Gracie Havaí para ele, que vestiu na hora. Ele agradeceu e falou: ‘Mestre, domingo vai ser uma guerra’. Guerra contra o meu primo…? Quase pedi a camisa de volta”, diz Relson, os olhos arregalando com expressividade, para gargalhada geral.

“Como essa luta será ninguém pode saber”, emendou Renzo na lanchonete. “Mas será um duelo clássico e empolgante. Buchecha está muito forte, mas temos um velho lema na família: se for para enfrentar um adversário fraco, nem vale lutar. Quanto maior o desafio pela frente, melhor”.

Marcus Vinicius “Buchecha”, de 27 anos, está fazendo seus últimos treinos na BTT e na Checkmat do Rio de Janeiro. O primeiro encontro dos dois titãs do Jiu-Jitsu estava marcado para o fim da tarde desta terça, nos estúdios do Canal Combate. “Ah, o que era para ser feito já foi feito. Esses últimos treinos são só para dar uma suadinha mesmo”, disse o atual pentacampeão mundial absoluto, capa da mais recente edição de GRACIEMAG.

Buchecha está pesando 110kg, Roger um pouco menos de 100kg, segundo suas equipes. Será o segundo confronto entre os ídolos do Jiu-Jitsu mundial, cada um com dez ouros na faixa-preta no Mundial da IBJJF.

No primeiro embate, as feras empataram no Metamoris em 2014, em duelo sem pontos ou placar.

“Vi todas as lutas do Buchecha no Mundial, e a explosão dele ao derrubar me chamou a atenção. Por isso os treinos com o Léo Leite na Alliance Rio e os que fiz com o Roberto Cyborg recentemente foram bons para mim”, comentou um Roger com as feições compenetradas, em papo com a reportagem de GRACIEMAG.

Ambos estão levando a sério, e o duelo final entre os dois maiores tubarões brancos do Jiu-Jitsu será neste domingo, 23 de julho, na Arena Olímpica, no novo evento Gracie Pro. A superluta terá 15 minutos de duração e vai rolar entre 13h e 17h, com transmissão do canal Combate e do site FloGrappling.

Qual dos dois tubarões vai morder por último, amigo leitor?