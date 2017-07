Mahamed Aly fatura quatro ouros no New York Open de Jiu-Jitsu

Share it

Rolou no último final de semana, nos dias 15 e 16, mais um open internacional da IBJJF em terras americanas. O New York Open de Jiu-Jitsu, evento tradicional que costuma reunir grandes nomes da arte suave no tatame, mais uma vez apresentou um show de técnica, em disputas com e sem kimono.

Na categoria faixa-preta adulto, o nome da vez foi o do brasileiro Mahamed Aly. Astro da equipe Lloyd Irvin, a fera mordeu os quatro ouros que disputou no evento, com títulos no pesadíssimo e no absoluto, tanto de pano quanto sem paletó.

Mahamed começou sua maratona dourada ao bater o local Oleksandr Karliychuk (Renzo Gracie Academy) pelo título pesadíssimo de kimono. No absoluto ainda no pano, venceu o compatriota Marcos Tinoco (Alliance). Na disputa sem kimono, na divisão de peso, superou Aaron Johnon (Unity JJ). No absoluto, Mahamed fechou com o companheiro de equipe DJ Jackson, que já havia fatura o ouro meio-pesado tanto de kimono quanto sem.

Outros nomes tiveram destaque no torneio, como Claudia Doval (De La Riva), que também voltou para casa com quatro ouros na mochila, além de feras como Bruno Frazatto e JT Torres, também campeões sem kimono no torneio.

Confira abaixo os vencedores na faixa-preta!

Kimono: