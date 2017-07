Paulo e João Miyao faturam cinturões do GP do Berkut Jiu-Jitsu

Share it

A gelada Rússia teve no último domingo, dia 16, uma grande apresentação com a nata do Jiu-Jitsu leve no mundo, em mais uma edição do Berkut Jiu-Jitsu.

Também conhecido como ACBJJ, o evento contou com dois GPs, um até 60kg e outro até 65kg, com oito atletas cada. Mesmo com nomes de peso como Léo Vieira, Augusto Tanquinho e Rafael Barata, os destaques do dia ficaram para a dupla casca-grossa Paulo e João Miyao.

Os irmãos craques no berimbolo faturaram os dois GPs do evento, João em 60kg e Paulo nos 65kg. João, para garantir a cinta, venceu Mayko Araujo, Laércio Fernandes e Isaac Doederlein, este último na final do evento, após vencer três dos quatro rounds que contemplam o formato da disputa.

Paulo, por sua vez, teve de superar Osvaldo Queixinho e Augusto Tanquinho para garantir sua vaga na final. Pelo título, finalizou Gabriel Marangoni pelas costas.

Confira abaixo os resultados das lutas do ACBJJ!

60kg

Samir Chantre finalizou Rafael “Barata” Freitas no triângulo

Isaac Doederlein finalizou Milton Bastos armlock

João Miyao finalizouu Mayko Araujo chave de pé

Laércio Fernandes venceu Tomoyuki Hashimoto 2 a 0 nos rounds

Semifinais

Isaac Doederlein venceu Samir Chantre por 2 a 0 nos rounds

João Miyao finalizou Laércio Fernandes no estrangulamento pelas costas

Final

João Miyao venceu Isaac Doederlein por 4 a 0 nos rounds

65kg

Kim Terra venceu Isaque Paiva por 2 a 0 nos rounds

Gabriel Marangoni venceu Léo Vieira na chave de pé

Augusto Tanquinho venceu Rafael Mansur por 1 a 0 nos rounds

Paulo Miyao venceu Osvaldo Queixinho por 2 a 0 nos rounds

Semifinais

Gabriel Marangoni finalizou Kim Terra no armlock do triângulo

Paulo Miyao venceu Augusto Tanquinho por 3 a 0 nos rounds

Final

Paulo Miyao finalizou Gabriel Marangoni no estrangulamento pelas costas