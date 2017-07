Jiu-Jitsu: Confira os campeões do Sul-Americano de Crianças da IBJJF

Share it

O lendário ginásio do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio de Janeiro, recebeu um torneio diferente no último sábado, dia 15. Ao invés de craques conhecidos mundialmente e nomes de peso nas divisões de faixa-preta, os destaques foram para as futuras estrelas da arte suave.

O Sul-Americano de Crianças da IBJJF trouxe para pais e atletas um ambiente familiar e competitivo, no qual as ferinhas puderam lutar pelo ouro e mostrar o seu valor. O exército de faixas coloridas, da faixa-cinza até a faixa-verde, apresentou Jiu-Jitsu avançado e mostrou que o futuro do nosso querido esporte está garantido.

Confira na lista abaixo os principais destaques em todas as categorias de peso, divisão de idade e faixas. Poste nos comentários a ferinha da sua academia que brilhou no torneio e celebre conosco a renovação do Jiu-Jitsu!

RESULTADOS DOS ATLETAS POR CATEGORIA

CINZA / Pré-mirim 1 / Masculino / Médio

1 – Felipe Marcio Ribeiro de Deus – Infight JJ

CINZA / Pré-mirim 2 / Masculino / Pena

1 – João Ricardo de Almeida Rodrigues – Caio Terra Association Brasil

2 – Heytor Barcelos Lima da Silva – Infight JJ

CINZA / Pré-mirim 2 / Masculino / Leve

1 – Gustavo Fontes Lira – Gracie Humaita RJ

2 – Flavio Santiago Orozco Chele – Dojo Leo Iturralde

3 – Jose Monteiro Faria Arnoni de Carvalho – Gracie Barra

CINZA / Pré-mirim 2 / Masculino / Médio

1 – Marvel Junio Dias Maillet – Cesar Maillet Team

CINZA / Pré-mirim 3 / Masculino / Pena

1 – João Gabriel Andrade Lemos Al-Alam da Fonseca – Soul Fighters BJJ Barra da Tijuca

2 – Lucas Silveira Barros – Motta Jiu-Jitsu

3 – Hadel Silva Cruz – Infight JJ

3 – Pedro Cardoso Da Silva – Brazil 021 School of Jiu-Jitsu BR

CINZA / Pré-mirim 3 / Masculino / Leve

1 – Tales Daniel Bessa da luz – Nova União

2 – Ian Robert DA Silva Guedes – Top Brother Sul

3 – Arthur Augusto Ouverney Pecis – Beija-Flor

3 – Filipe de Souza Zanete – Spirit Fight

CINZA / Pré-mirim 3 / Masculino / Médio

1 – Rian Jordão Ganime – Ns Brotherhood

2 – Bento José Visintainer – Gracie Barra

3 – Nicolas Cintra Chaves – Infight JJ

CINZA / Pré-mirim 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gabriel Carvalho Rodrigues – Projeto Drive-In JJ

2 – João Pietro Lima de Almeida Matias – Game Fight BJJ/Manimal

CINZA / Pré-mirim 3 / Masculino / Pesado

1 – Bernardo Bello de Souza – Soul Fighters BJJ Tijuca

2 – Daniel Marques Santana – Saulo Ribeiro

CINZA / Pré-mirim 3 / Feminino / Pena

1 – Alice Calazans Pantaleão de Mello – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Yasmin Guedes Coelho – G.A Fight Jiu-Jitsu

CINZA / Pré-mirim 3 / Feminino / Médio

1 – Rafaela Fernandes da Costa – Infight JJ

CINZA / Pré-mirim 3 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Beatriz Cavaguti Motta – Motta Jiu-Jitsu

CINZA / Mirim 1 / Masculino / Pluma

1 – Kaike Dutra Moreira – Caio Terra Association Brasil

2 – Gabriell Marcio Ribeiro De Deus – Infight JJ

CINZA / Mirim 1 / Masculino / Pena

1 – Enzo Ferreira Simões – Gracie Humaita RJ

2 – Isaac Moriz Miranda – Cesar Maillet Team

3 – Isaac Villa Verde Alves – Gracie Humaita RJ

3 – Lucas Vieira Pereira Costa – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

CINZA / Mirim 1 / Masculino / Leve

1 – Arthur Campos Ribeiro – Nova União

2 – Erick De Paiva Martins – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Akyllys Germano Torres – Gracie Humaita RJ

3 – Enzo Ulloa Asencio – Mauricio Ulloa BJJ

CINZA / Mirim 1 / Masculino / Médio

1 – Jonas Silva Nelissen – CheckMat

2 – Enzo Souza – Zenith BJJ

3 – Jorge Barramansa de Oliveira Júnior – Orelha Fight

3 – Wallace Almeida Barcellos – Caio Terra Association Brasil

CINZA / Mirim 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Kayron Noronha de Sousa – Pirulito Fight

2 – Sandro Melo Jr. – Sandro Melo Team

CINZA / Mirim 1 / Masculino / Pesado

1 – Ramon Peixoto Azevedo – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Juan Gonçalves Navarro – Gracie Barra

CINZA / Mirim 1 / Feminino / Pena

1 – Brenda Calazans De Mello – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Valentina Aide Amora – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Amanda Lopes Laviola Alcantara de Lima – Ribeiro Jiu-Jitsu Brasil

CINZA / Mirim 1 / Feminino / Leve

1 – Letícia Sanz Dávila Sales – Zenith BJJ – RJ

2 – Júlia Ferreira Neves – GF Team

3 – Brenda Guedes Araujo Campos – Caio Terra Association Brasil

3 – Laura Cunha Rodrigues – Michel Maia Jiu-Jitsu – Time B

CINZA / Mirim 1 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Julia Ferreira Alves de Lima – Equipe GTT/IST

CINZA / Mirim 2 / Masculino / Pluma

1 – Oscar Marques Cavalcante Bisneto – Gracie Barra

2 – Marcos Da Silva Torres – Caio Terra Association Brasil

3 – Guilherme Oliveira – Zenith BJJ

3 – Leonardo Silva Menezes – Top Brother

CINZA / Mirim 2 / Masculino / Pena

1 – Gabriel Edwirges Dos Santos – Cicero Costha RJ

2 – João Gabriel Souza Cirino dos Santos Fiuza – Nova União

3 – Diego Araujo Rodrigues – BTT

3 – Jardel Joanino de Campos Junior – GF Team

CINZA / Mirim 2 / Masculino / Leve

1 – Diego Alves Santos – Carlson Gracie Clube

2 – Isaac Lyn Monteiro Cardoso – Nova União

3 – Breno dos Santos Mota Lino – Top Brother Brasil

3 – João Pedro S. de Souza Figueiredo – Leste Clube

CINZA / Mirim 2 / Masculino / Médio

1 – Arthur Eliziario Nunes – GF Team

2 – Arthur Gualdi Vianna Do Valle – GF Team

3 – Nicolas da Silva Braga – Caio Terra Association Brasil

3 – Wellington Patrick Ribeiro da Silva – Caio Terra Association Brasil

CINZA / Mirim 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Eric Silva Nelissen – CheckMat

2 – Bernardo Vidal Medronho – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Kaike Santos de Lima Pinto – Game Fight BJJ/Manimal

3 – Leandro Belem Rocha da Silva Soares Castilho – Gracie Humaita RJ

CINZA / Mirim 2 / Masculino / Pesado

1 – João Matheus Félix Oliveira Dos Santos – Nova União

2 – Leonardo Martins de Assunção Gomes – Orelha Fight

CINZA / Mirim 2 / Feminino / Pluma

1 – Larissa de Mello Nunes Guimaraes – PRM Team

2 – Ana Luísa Ribeiro Gomes Mendonça de Sant’Anna – Gracie Humaita RJ

3 – Isabela Kutianski Ferreira – GF Team Recreio

CINZA / Mirim 2 / Feminino / Pena

1 – Maria Victoria Campos Gomes – Gracie Humaita RJ

2 – Jessica Lucas da Silva Oliveira – GF Team

3 – Jamylle Martins Casaca De Jesus Amancio – Game Fight BJJ/Manimal

CINZA / Mirim 2 / Feminino / Leve

1 – Gabriela Rodrigues de Almeida – Caio Terra Association Brasil

CINZA / Mirim 2 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Luanna Furtunato Ribeiro – Caio Terra Association

2 – Rhyana Maria Vital Machado – Caio Terra Association

3 – Hayanne Thayná Alves da Silva – Gracie Barra

3 – Rayra Nayanne de Lima Mendes – Gracie Barra

CINZA / Mirim 2 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Rafaela De Carvalho Oliveira – Projeto Drive-In JJ

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Pluma

1 – Miguel Ventura Coelho – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Matheus de Sousa Faria – GF Team

3 – Moises da Silva Torres – Caio Terra Association Brasil

3 – Tiago da Conceicão Silva Vianna – Greffe Jiu-Jitsu

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Pena

1 – Mauricio Rody Soares – Projeto Drive-In JJ

2 – Mikael da Costa Conceição – Caio Terra Association Brasil

3 – Mateus da Silva Torres – Caio Terra Association Brasil

3 – Pedro Lucas Lopes Veras – Top Brother Sul

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Leve

1 – Eduardo Cancela Cruz – Gracie Humaita RJ

2 – Bryan Pessanha – GF Team

3 – Kleberson Felipe Rufino Andrade – Caio Terra Association Brasil

3 – Vinícius Teixeira Alves – Cicero Costha RJ

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Médio

1 – Arthur Augusto Silva – Gracie Barra

2 – Luis Carlos Arantes de Carvalho Neto – Nova União

3 – Jorge Herick de Castro Vieira – Infight JJ

3 – Pedro Moloise de Souza Rosario Assis – Nova União

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gustavo Matos França Reis – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Richard Emanuel Silva Rodrigues – Leão Dourado

3 – João Pedro Alves Coutinho dos Santos – GF Team

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Pesado

1 – Cauã Emidio da Costa – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Gabriel Guarda Citrolli – BTT

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Davi da Silva Borges Nascimento – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Gabriel Sant’Anna de S. Figueiredo – Leste Clube

CINZA / Mirim 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – João Lucas Ferreira Telles – Caio Terra Association Brasil

2 – Pedro Henrique Lobo Lopes Florido – Soul Fighters BJJ Tijuca

CINZA / Mirim 3 / Feminino / Leve

1 – Eduarda Keiko Chiba De Bessa – Motta Jiu-Jitsu

2 – Valentina Soto Kuzmanic – Mauricio Ulloa BJJ

CINZA / Mirim 3 / Feminino / Médio

1 – Ana Júlia Nadalutti Tavares Cardinalli Sores – Gracie Barra

2 – Beatriz Cristina Calasans Camargo – Calasans BJJ

3 – Nina Chermont de Souza – Soul Fighters BJJ Tijuca

CINZA / Mirim 3 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Fernanda De Azevedo Gomes – Sandro Melo Team

2 – Maria Clara Valentim Alves Montalvão – GF Team

CINZA / Mirim 3 / Feminino / Pesado

1 – Livia Barasine Correa – Alliance

CINZA / Infantil 1 / Masculino / Pluma

1 – Arthur Waylon Alves dos Santos – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Gabriel Petersen Macagnan Oliveira Petersen Oliveira – Careca JJ

CINZA / Infantil 1 / Masculino / Pena

1 – Renan Do Carmo Ottoni – Alliance

2 – Lohran Faustino Guedes dos Santos – Caio Terra Association Brasil

3 – Enrique Formaggi Tierno Cascapera – Equipe Totti Jiu-Jitsu

3 – Mateus Carvalho Rodrigues – Gracie Barra

CINZA / Infantil 1 / Masculino / Leve

1 – Theo de Bona – Rocian Gracie Jr.

2 – Wesley Constante Das Chagas – Infight JJ

3 – Arthur Andrade Ferraz da Silva – Carlson Gracie Clube

CINZA / Infantil 1 / Masculino / Médio

1 – Julio Cesar Suzigan Martins – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Ryan Pereira Cabo Verde – Nova União

3 – Antonio Figueiredo Genovesi – Alliance

3 – Gabriel Relvas Lopes de Oliveira – Alliance

CINZA / Infantil 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Yuri Monteiro Silva – Caio Terra Association Brasil

2 – Davi Lucas Teixeira Custodio – Cicero Costha RJ

3 – Francisco Freitas Mello – Black Team Jiu-Jitsu – Café

3 – Jose Matheus Azevedo Soares – PRM Team

CINZA / Infantil 1 / Masculino / Pesado

1 – Davidson Simas – GF Team

2 – Davi Sousa de França – Infight JJ

3 – Enzo Barboza Santos – Greffe Jiu-Jitsu

CINZA / Infantil 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Caíque Cajeron da Silva Cabral – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Daniel Miranda Catharina – GF Team

CINZA / Infantil 1 / Feminino / Pluma

1 – Ana Clara Monteiro Camara – GF Team

2 – Marcela Oliveira Brandão – Infight JJ

CINZA / Infantil 1 / Feminino / Pena

1 – Letícia Caldas Lima – Calasans BJJ

2 – Manuelle da Silva Fonseca – DDR JJ

CINZA / Infantil 1 / Feminino / Médio

1 – Pétala Roman Viana – Alliance

2 – Rani Jordão Ganime – Ns Brotherhood

CINZA / Infantil 1 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Heloísa Vitória de Souza Bertholdo – Arte Livre Jiu-Jitsu

CINZA / Infantil 1 / Feminino / Pesado

1 – Maria Clara Estrela Faris – Top Brother Brasil

2 – Laís Ribeiro de Oliveira Paes – GF Team

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Galo

1 – Miguel Inácio Melchiades da Silva – Caio Terra Association Brasil

2 – Ryan Rocha Lucas – Zenith BJJ – RJ

3 – Matheus Gomes Rocha – CheckMat

3 – Thawan Fernandes Souza – Game Fight BJJ/Manimal

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Pluma

1 – Nyckson Samuel Melo – RL Team

2 – Fábio Henrique Mendes Alves – Akxe BJJ

3 – Guilherme Ferreira Figueiredo – Infight JJ

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Pena

1 – Ygor da Rocha Silva – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Kayke Valério da Silva Cruz – Caio Terra Association Brasil

3 – Jardel Pedro Ferreira – Beija-Flor

3 – Luiz Fernando Pereira Marins – Infight JJ

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Médio

1 – Leandro Vieira Carneiro – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Henry Curityba Hang – Black Team Jiu-Jitsu – Café

3 – Samuel de Alvarenga Barbosa – Relson Gracie Brasil

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Arthur Araujo Rodrigues – BTT

2 – Leonardo Sampaio Viana – Gracie Humaita RJ

3 – Gabriel Ventura Coelho – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Pesado

1 – Victor Ugo Peixoto do Carmo – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Gabriel Yastami Odani – Gracie Barra

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Renan Martins Alves Silva – Nova União

2 – Miguel Scaglioni de la Puente – Gracie Barra

3 – Jorge Gustavo Gomes Oliveira – Gracie Humaita

CINZA / Infantil 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Christian Ferreira de Paula – Nova União

2 – Tiago Rodrigues Queiroz Vieira – Soul Fighters BJJ Tijuca

CINZA / Infantil 2 / Feminino / Pena

1 – Marcella Bayer Valiengo – Top Brother Brasil

2 – Kamila Abreu Da Silva – Macaco Gold Team

3 – Maria Vitória Ferreira Carvalho – Caio Terra Association Brasil

CINZA / Infantil 2 / Feminino / Leve

1 – Elizabeth Hepfner Alves – Academia Gramadense de Jiu-Jitsu (AGJJ)

2 – Kamille Vitória da Conceição Pinheiro – GF Team

3 – Ana Luiza de Castro Vieira – Infight JJ

CINZA / Infantil 2 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Daniela de Souza Mello – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Vitória Vieira de Lira – Infight JJ

CINZA / Infantil 2 / Feminino / Super Pesado

1 – Fernanda Pessanha da Costa Marinho – Nova União

CINZA / Infantil 2 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Sara Rodrigues de Almeida – Caio Terra Association Brasil

2 – Julia Maria Rodrigues de Sá Pinheiro de Melo Santos – Gracie Barra

3 – Karyne Santos Pinheiro – Beija-Flor

CINZA / Infantil 3 / Masculino / Pluma

1 – João Paulo Pinto da Silva – Pirulito Fight

2 – João Victor Gomes da Silva – Gracie Humaita RJ

3 – Joao Victor Andrade de Oliveira – BTT

CINZA / Infantil 3 / Masculino / Pena

1 – Erik Victo Lima dos Santos – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Reynald dos Santos Kloss – DDR JJ

3 – Fylipe Breves Moraes – Nova União

3 – Kãua Henrique de Jesus Bino – Calasans BJJ

CINZA / Infantil 3 / Masculino / Leve

1 – Gabriel Pacheco da Silva – Infight JJ

2 – Pablo Raschendorfer Eleoterio – GF Team

CINZA / Infantil 3 / Masculino / Médio

1 – Elvecio Ribeiro Gonçalves Junior – Gracie Barra

2 – Lucas Felipe Silvestre Cabral – Gracie Barra

CINZA / Infantil 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Davi Mattos Chavinhas – Ribeiro Jiu-Jitsu

CINZA / Infantil 3 / Feminino / Pena

1 – Ingrid DA Silva Guedes – Top Brother Sul

2 – Isadora Pereira Ribeiro Dutra – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

3 – Grazielly Cristina Moraes dos Santos – Infight JJ

CINZA / Infantil 3 / Feminino / Pesado

1 – Beatriz Araujo Sant’ana – Top Brother Sul

2 – Mariana Lima da Costa Freitas – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pluma

1 – Caua Antonio Castilho – Arte Livre Jiu-Jitsu

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pena

1 – Gustavo Oliveira Ferreira dos Santos – GF Team

2 – Matheus Justiniano da Silva – Caio Terra Association Brasil

3 – Leonardo Araujo Rodrigues – BTT

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Médio

1 – Gustavo Cesar da Luz Moura – Infight JJ

2 – Felipe Machado de Araujo – GF Team

3 – Carlos Henrique Jesus Máximo – Greffe Jiu-Jitsu

3 – Cleyton Leonardo luz – BTT

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Ramon Alves Teixeira – GF Team

2 – Bruno Salomão Ioselli – Nova União

3 – Marcelo Augusto de Lima – BTT

3 – Thiago Rezende Souza – BTT

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesado

1 – Kauã Barbosa Lopes – Akxe BJJ

2 – Kevin Douglas Thomaz – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Guilherme Moreira Muniz – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Matheus Vieira Rodrigues – Nova União

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Médio

1 – Lorena Cardoso Da Silva – Akxe BJJ

CINZA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Super Pesado

1 – Maria Eduarda de Melo Ramos – Sandro Melo Team

CINZA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Médio

1 – Kaua Fernando Martins Lins – GF Team

2 – Mario Victor dos Santos Silva – Infight JJ

CINZA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Jonah Scott Fogg – DDR JJ

2 – Eduardo de Oliveira Vieira – Gracie Barra

CINZA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Kauã Diniz Nascimento – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Wigmam Rodrigues de S. Albuquerque – BTT

CINZA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Daniel de Souza Mello – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Rodrigo Souza dos Santos – Infight JJ

CINZA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pena

1 – Kailane Silva Jesus – BTT

CINZA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Médio

1 – Andressa Cristina Martinho Vieira – Brazilian Top Team

CINZA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Leve

1 – Cristian Guilherme Castilho Antonio – Arte Livre Jiu-Jitsu

2 – Jeferson Henrique De Souza Bertholdo – Arte Livre Jiu-Jitsu

AMARELA / Mirim 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Pedro Henrique Camilo – Infight JJ

AMARELA / Mirim 2 / Masculino / Pluma

1 – Efrain Emanuel da Silva Rosas – Mascarenhas Team

AMARELA / Mirim 2 / Masculino / Pena

1 – Max Suenmerson Bernardes Marreiros – Denis Wester Jiu-Jitsu

2 – Ruan dos Santos da Silva – Team Yuri Carlton

3 – Kaua Gabriel Goncalves – GF Team

AMARELA / Mirim 2 / Masculino / Médio

1 – Joao Pregino – GF Team

2 – Davi Martins de Aquino – Relson Gracie Brasil

3 – Davi Miguel Teixeira – Infight JJ

AMARELA / Mirim 2 / Feminino / Pluma

1 – Livia Antoniazzi – Dida Jiu-Jitsu

AMARELA / Mirim 2 / Feminino / Leve

1 – Lorena Caldas de Oliveira Martins – Soul Fighters BJJ Tijuca

AMARELA / Mirim 3 / Masculino / Pluma

1 – Saulo de Pádua Cazeiro Muniz Bravo – Gracie Humaita RJ

2 – Henrique Rodrigues Miranda – GF Team

3 – Antonio Vicente das Neves Araujo – Nova União

AMARELA / Mirim 3 / Masculino / Pena

1 – Robert Souza Costa – Carlson Gracie Clube

2 – Samuel Nicolas Bueno De Godoi – Alliance

3 – Anderson Pereira De Souza – Infight JJ

3 – Leonardo Sabadin Moraes de Souza – Gracie Barra

AMARELA / Mirim 3 / Masculino / Leve

1 – Davi Lucas P. Machado de Souza – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Henrique Gabriel Silva – Nova União

3 – Bernardo Guerra – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Thiago Marcio Ribeiro de Deus – Infight JJ

AMARELA / Mirim 3 / Masculino / Médio

1 – Fernando Allyson Leal – Zenith North BJJ

2 – Kauan da Silva Gallinaro – Gracie Barra

3 – Danilo Rodrigues do Nascimento Lira – Gracie Barra

3 – Victor Sadraque Gonçalves Dantas – Burton Deyves BJJ Team

AMARELA / Mirim 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Ricardo Gomes Filho – Academia Bulldog Team

2 – Arthur da Silva Pimenta – GF Team

3 – Noah Facino – GF Team

AMARELA / Mirim 3 / Masculino / Pesado

1 – Luan Castro E Castro – Equipe Vilhena Jiu-Jitsu

2 – Kaue Oliveira Freitas de Almeida – Beija-Flor

AMARELA / Mirim 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Thomaz Casqueira Aguiar de Siqueira – CheckMat

2 – Ricardo Miguel Cavalcante – Bon Sai JJ – Equipe 2

3 – Ricardo Pereira Moreira Junior – Nova União

AMARELA / Mirim 3 / Feminino / Pluma

1 – Yasmin Cristina Estefaneli dos Santos – Infight JJ

AMARELA / Mirim 3 / Feminino / Leve

1 – Brenda Gonçalves – Gracie Humaita RJ

AMARELA / Mirim 3 / Feminino / Médio

1 – Julia Bandeira Ayres Sant’anna – Gracie Humaita RJ

AMARELA / Mirim 3 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Eduarda Franklin Soares – PSLPB Cicero Costha B

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Galo

1 – Gabriel Soares Luso – CT Christiano Vianna JJ Club

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Pluma

1 – Renzo Inoue Machado – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Vinicius Sodre Neves – Cesar Maillet Team

3 – Giuseppe Perdono Moraes – Pantera Negra

3 – Samuel Thiago de Souza Bressan – Five Rounds

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Pena

1 – Kaike de Oliveira de Lima – Nova União

2 – Matheus Avelino De Oliveira – GF Team

3 – Bruno de Medeiros Galvão Mazutti – CheckMat

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Leve

1 – Brendo de Lima Rozendo – Alliance

2 – Ronaldo Vereza Faria dos Santos – Nova União

3 – Gabriel Fernandes Chamoschine – Nova União

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Airton Felipe Leite Borges – GF Team

2 – João Henrique Maldaner De Andrade – Brasa/Muzio

3 – Carlos Emanuel Delfino Crespo – Beija-Flor

3 – Enzo Cabirta Cruz Marques – GF Team Recreio

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Pesado

1 – Enzo Antonio Pegorette – MJJ Team

2 – Gustavo Munhoz Donadio – Alliance

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Renan Renovato Teixeira de Sousa – Team Nogueira

AMARELA / Infantil 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Cláudio Jorge Andrade Lima de Souza – Breda JJ

AMARELA / Infantil 1 / Feminino / Pluma

1 – Camille Victoria Schulz L. Ribeiro – Alliance

2 – Janaina Maria Loiola Almeida de Araujo – Infight JJ

3 – Sofia Garcez Amora Lecas Abreu – Ribeiro Jiu-Jitsu

AMARELA / Infantil 1 / Feminino / Pena

1 – Samara Uno Maiolino – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Ana Beatriz dos Santos Rodrigues – CheckMat

3 – Maria Eduarda Santos da Silva – Infight JJ

AMARELA / Infantil 1 / Feminino / Médio

1 – Kellen do Nascimento Arraes – Projeto Drive-In JJ

2 – Ana Luiza Oliveira Nascimento – Infight JJ

3 – Julia Dias Mota – Infight JJ

AMARELA / Infantil 1 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Thaylanna Freitas – GF Team

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Galo

1 – Cauã Hernandes Leonor – Alliance

2 – Lucenildo Da Silva Alves – Caio Terra Association Brasil

3 – Caio Felipe Gonçalves Lopes – Infight JJ

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Pluma

1 – Nicolas Andrade Lobo – Gracie Barra

2 – Davi Marques Conceição – GF Team

3 – Matteus Marquês Conceição – GF Team

3 – Murilo Ribeiro Souza Macêdo – Sandro Melo Team

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Pena

1 – Miguel Albuquerque Lopes dos Santos – Projeto Drive-In JJ

2 – Caio Augusto Gelandi Paes – Pantera Negra

3 – Gabriel Lopes Xaud – Gracie Humaita RJ

3 – Kauã Tavares – Projeto Drive-In JJ

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Leve

1 – Pedro Nogueira – GF Team

2 – Pedro Henrique Oliveira de Lima – GF Team

3 – Daniel Silva Barrinha – Caio Terra Association Brasil

3 – Luan Borges Nogueira Lima – Calasans BJJ

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Médio

1 – Caua Da Silva Custodio – Cicero Costha RJ

2 – Pedro Roberto Alves Nogueira – Caio Terra Association Brasil

3 – Bernardo Moraes do Nascimento Leal – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Daniel Licastro Jordão – Infight JJ

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Marcio Santana Ferreira Vares – Clube de Lutas Justiceiros Jiu Jitsu

2 – Alexandre Lombardi F. da Silva – CheckMat

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Pesado

1 – Lucas Martins de Aquino – Relson Gracie Brasil

2 – Bruno dos Santos Leite – Projeto Drive-In JJ

3 – Emanoel Menezes Mendes – Game Fight BJJ/Manimal

AMARELA / Infantil 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Joao Victor Santos – GF Team

2 – Samir Fernando Teobaldo Simone – Zenith BJJ

3 – João Felipe Mota Felipe – Clube Paes JJ

AMARELA / Infantil 2 / Feminino / Pluma

1 – Vanessa Noberto Santos – Equipe Criatina

2 – Maria Clara Profìcio Rocha Ferreira – Team Nogueira

3 – Maria Gabriella Galacio – Nova União

3 – Mayra Ulloa – Mauricio Ulloa BJJ

AMARELA / Infantil 2 / Feminino / Leve

1 – Maria Luísa de Pádua C. M. Bravo – Gracie Humaita RJ

2 – Raica Oliveira Gomes – GF Team

AMARELA / Infantil 2 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Nicolly Aparecida Lorenzi – Nova União

2 – Thayná Kaillane Almeida Alcantarino – Infight JJ

3 – Ana Júlia Ribeiro Vilar – GF Team

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Galo

1 – Enzo Gabriel da Silva – Alliance

2 – Kauã Henrique da Silva Macedo – Top Brother Brasil

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Pluma

1 – Thiago Peixoto de Castilho Frazão – Zenith BJJ

2 – Willamis Henrique Pereira – Sandro Melo Team

3 – Eduardo Kutianski Ferreira – GF Team Recreio

3 – Fabiano dos Santos Guedes – Caio Terra Association Brasil

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Pena

1 – Lucas De Carvalho Oliveira Barbosa – Gracie Barra

2 – Nicolas Gabriel Alves Macedoda Silva – Caio Terra Association Brasil

3 – Daniel Gomes dos Santos – DDR JJ

3 – João Victor Rossato de Lima – Ares BJJ Brasil

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Leve

1 – Carlos Emanuel Lima Ferreira – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Matheus Nolasco de Souza Gonçalves – Calasans BJJ

3 – Erick Lucas da Silva Felix – JFC Almeida JJ

3 – Luiz Fellype Oliveira – Gracie Barra

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Médio

1 – Gustavo de Freitas Souza – Brazil 021 School of Jiu-Jitsu BR

2 – Ismael Gomes Rodrigues dos Santos – Spirit Fight

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Davi Augusto da Silva Reis – Pantera Negra MG

2 – Ronald Almeida Duarte – Ns Brotherhood

3 – Andrey da Silva Caetano – GF Team

3 – Igor Silva Santos – Gracie Barra

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Pesado

1 – Enzo Botinelly Rodrigues – Roraima Top Team Jiu-Jitsu

2 – Wiliam Cruvelo de Souza – GF Team

AMARELA / Infantil 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Christian Yanase Cardoso da Silva – Ryan Gracie Team

2 – Miguel Arcanjo Souza – GF Team

3 – Filipe Porto Porto Fernandes Junior – GF Team

3 – Matheus Xavier Martins – Nova União

AMARELA / Infantil 3 / Feminino / Pluma

1 – Kamilly Silva Dias de Souza – GF Team

2 – Melissa Fernanda Almeida Campos – Pantera Negra MG

AMARELA / Infantil 3 / Feminino / Leve

1 – Ana Beatriz da Conceicao Pinheiro – Gracie Humaitá Teresópolis

2 – Julia Trota – Jiu-Jitsu For Life Brasil

AMARELA / Infantil 3 / Feminino / Médio

1 – Julia Gervasio Silva – JFC Almeida JJ

2 – Samara Soares Freitas da Silva – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

3 – Carolina Vieira do Carmo Massot – Alliance

3 – Isadora Alves Feitoza – GF Team

AMARELA / Infantil 3 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Sofia dos Santos Sabara – Infight JJ

2 – Júlia Cunha Rodrigues – Michel Maia Jiu-Jitsu – Time B

AMARELA / Infantil 3 / Feminino / Pesado

1 – Carolina Eiko Inoue Machado – Gordo Jiu-Jitsu

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Galo

1 – Miguel Florido Robaina – Projeto Drive-In JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pluma

1 – Pedro Henrique De Amorim Pinheiro – Projeto Drive-In JJ

2 – Adriano Afonso dos Santos Campos – Top Brother Sul

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pena

1 – Keven Salomão Lemos – Projeto Drive-In JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Leve

1 – Renan da Silva Dahmer – Academia Gramadense de Jiu-Jitsu (AGJJ)

2 – Tiago Pereira Sales – Infight JJ

3 – Alexanderson Edwirges Dos Santos – Cicero Costha RJ

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Médio

1 – Johnny Roza Franca Alves – GF Team

2 – Yago Dias Maillet – Cesar Maillet Team

3 – Giovanni Emanuele Manetti – GF Team Serg

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Thiago Massao Odani – Gracie Barra

2 – Alexandre Mello Filho – GF Team

3 – Tomás Oliveira Araújo – Greffe Jiu-Jitsu

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Super Pesado

1 – João Pedro Do Carmo Almeida – Simetria Fight

2 – Victor Hugo de Souza Navariny – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Diogo Dos Santos De Oliveira – Projeto Drive-In JJ

2 – Enzo Marasciulo Silva – Gordo Jiu-Jitsu

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Leve

1 – Any Karoline Oliveira – JFC Almeida JJ

2 – Marcela Ribeiro Santos – Leste Clube

3 – Carolina Caldas Lima – Calasans BJJ

3 – Maria Clara dos Santos Teixeira – Pantera Negra MG

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Médio

1 – Maria Eduarda Santos – Nova União

2 – Ana Gabriela Peres da Silva – Equipe Criatina

3 – Jasmine Baiao Ferrari – GF Team Serg

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Pesado

1 – Renata Ingrid Soares Tavares – CheckMat

2 – Thuany Assis da Silva – Infight JJ

3 – Isabella Araujo Tenório – Infight JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Anna Rafaela Barbosa Cardoso – CT Caveira

2 – Beatriz Rozeno Carneiro do Nascimento Silva – Infight JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Galo

1 – Joao Pedro Grande Barbosa – Ryan Gracie Team B

2 – Kleber Barboza Alves – ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

3 – Andrew Sant’Ana Paranhos Do Nascimento – GF Team

3 – Kaio Eneias Monteiro – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pluma

1 – João Guilherme Oliveira de Lima – GF Team

2 – Renan Raschendorfer Eleoterio – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pena

1 – Marcelo Henrique da Conceição Santos – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Lucas Vilela – Greffe Jiu-Jitsu

3 – João Victor Augusto da Silva – Arte Livre Jiu-Jitsu

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Leve

1 – Gabriel Matos de Souza – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Cauã do Nascimento Caresto – Gracie Humaita RJ

3 – Guilherme Nery Magalhães – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – João Gabriel da Cunha Vasconcellos – Zenith BJJ – RJ

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Médio

1 – Lucas Guimarães Barros Palmieri – GF Team

2 – Phelipe Gomes Dos Santos – Projeto Drive-In JJ

3 – Matheus Guimarães Barros Palmieri – GF Team

3 – Sandro de Andrade Marques Filho – Projeto Drive-In JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Pedro Henrique Fernandes de Souza – JFC Almeida JJ

2 – Caio Fernandes Spinula Simões – GF Team Recreio

3 – Mateus Francisco de Souza – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesado

1 – Guilherme Oliveira de Amorim – GF Team Santo Antão – CTA

2 – Thayron Luis Assis da Silva – Cicero Costha RJ

3 – Jardel Da Costa Gusmão – Projeto Drive-In JJ

3 – Matheus Teixeira Gonçalves – Gracie Barra

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Gabriel Sanches dos Santos – Projeto Drive-In JJ

2 – Claudio Henrique dos Santos Ferreira – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Kaylan Gabriel dos Santos – Nova União

2 – Matheus Magalhães de Souza – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

3 – João Vitor Guimarães Marinho – Infight JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Galo

1 – Elisa Ribeiro Jacinto – Zenith BJJ

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pluma

1 – Camily Silva De Sousa – Zenith BJJ

2 – Daniela de Souza Mosqueira – Cesar Maillet Team

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pena

1 – Kelly Lucas de Moura – Nova União

2 – Ana Luiza Ferreira Santos Silva – CheckMat

3 – Maritsa Martins de Mello – Natal e Rico Jiu-Jitsu

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Leve

1 – Manuelly Silva Lopes – Top Brother

2 – Thaís Pereira Sales – Infight JJ

3 – Gabrielle Vitoria Camara da Silva – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Médio

1 – Aylla Raphaelly Rodrigues da Silva – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Iasmin Ferreira Souza – Top Brother

3 – Andrea Guimarães Furtunato – Equipe GTT/IST

3 – Juliana Alcântara De Aguiar Silva – Geração UPP

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Marcelle da Cruz Macedo Leite – Infight JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pesado

1 – Sabrina Pinto Da Silva – Infight JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Galo

1 – Marcos Antonio Gomes Guedes – Spirit Fight

2 – Matheus Pires dos Santos – Team Yuri Carlton

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Leve

1 – Yuri Gabriel Paiva de Faria – CheckMat

2 – Matheus Vieira Da Silva – Top Brother Brasil

3 – Raphael da Silva Santos – Projeto Drive-In JJ

3 – Thiago Daudt Braga – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio

1 – Lucas Paschoal Alevato da Silva – Projeto Drive-In JJ

2 – Márcio Richard de Lima Faria – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Rafael Duarte Silva – GF Team

2 – Matheus Santos de Moraes – Kito – Ryu

3 – Davi Schuenck Mendonça – Top Brother

3 – Matteus De Souza Rodrigues – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesado

1 – Lucas de Araújo Rego – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Kleber de Paula Ramos – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

3 – Leonardo Griitdner – Centro de Treinamento Maringá

3 – Luiz Enrique Monerat Dutra Campos – Ribeiro Jiu-Jitsu

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Paulo Adriano Cesario da Silva – GF Team

2 – Lucas Branco de Barros – Natal e Rico Jiu-Jitsu

3 – Filipe Da Silva Rocha – Spirit Fight

3 – Matheus Dionisio Da Silva – GF Team

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Pena

1 – Marianna Fonseca – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Claudia de Souza Costa – Infight JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Leve

1 – Yasmin Victoria Berto de Paula – Nova União

2 – Maria Vitória Almeida da Silva – Soul Fighters BJJ Tijuca

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Médio

1 – Valckiria de Oliveira Rodrigues – Infight JJ

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Pesado

1 – Ana Beatriz da Silva Alves – GF Team

2 – Nicole de Melo Ramos – Sandro Melo Team

AMARELA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Mell Victória de Souza Rangel – Infight JJ

LARANJA / Infantil 1 / Masculino / Médio

1 – Pedro Lucas da Costa Alves – Associação Monteiro

LARANJA / Infantil 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Mateus Smaniotto Bertolo – Nova União

LARANJA / Infantil 1 / Feminino / Pesado

1 – Fernanda Burile Ferst – Gracie Barra

LARANJA / Infantil 2 / Masculino / Pena

1 – Airam Corrêa de Almeida – Alliance

2 – João Pedro Silva Carneiro – Nova União

LARANJA / Infantil 2 / Masculino / Leve

1 – Domini Rudrian Santos – Team Yuri Carlton

2 – Filipe Bacelar De Abreu – Five Rounds

3 – Rhenzo Gama Costa – Halavanca BJJ Brasil

LARANJA / Infantil 2 / Masculino / Médio

1 – Arthur de Souza Seixas – Mascarenhas Team

LARANJA / Infantil 2 / Masculino / Pesado

1 – Cauã Levi dos Santos Santana – ZMT Jiu-Jitsu

LARANJA / Infantil 3 / Masculino / Pluma

1 – Eduardo Souza do Nascimento – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

2 – Juan dos Santos Nascimento – Team Yuri Carlton

LARANJA / Infantil 3 / Masculino / Pena

1 – Cauê Henrique dos Santos Silva – Carlson Gracie Clube

2 – Yago dos Santos Cantidio – Pantera Negra MG

LARANJA / Infantil 3 / Masculino / Leve

1 – João Gabriel Ferreira Saldanha – Soul Fighters BJJ Barra da Tijuca

2 – Matheus Pregino – GF Team

LARANJA / Infantil 3 / Masculino / Médio

1 – Wesley Leonardo Niels – Nova União

LARANJA / Infantil 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Victor Leandro Dos Santos – Mascarenhas Team

2 – Gustavo Thierry de Souza Silva – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Caio Carreira Ramos – GF Team

3 – David Martimiano Leonardo – Ryan Gracie Team B

LARANJA / Infantil 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Cauã Sant`anna Dilon – GF Team

2 – Caio Pedrosa Gomes – Soul Fighters BJJ Tijuca

LARANJA / Infantil 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Pedro Donoso Rangel – GF Team

LARANJA / Infantil 3 / Feminino / Leve

1 – Laura Kunzler Vidal – Academia Gramadense de Jiu-Jitsu (AGJJ)

LARANJA / Infantil 3 / Feminino / Super Pesado

1 – Camila Eduarda Reis da Silva – Nova União

2 – Giovanna Xavier Carneiro – GF Team

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Galo

1 – Felipe de Freitas Borges – Team Yuri Carlton

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pluma

1 – Raphael Verdam – Escola de Jiu-Jitsu Mestre Hermes

2 – Pedro Borges de Souza Teixeira – GF Team

3 – Jean Conceicão Santos – Team Yuri Carlton

3 – Rian Carvalho de Mattos – Academia Pitbull

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Leve

1 – Moises Hosken – Pantera Negra

2 – Julien Fota – Nova União

3 – Herik Pinheiro Vasconcellos – DDR JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Médio

1 – Kauã Gabriel De Araujo Barbosa – Omar Salum Jiu-Jitsu

2 – Akel Gustavo Nunes Freitas – Osvaldo Alves

3 – Arthur de Souza Lessa – Gracie Barra

3 – Joao Marcelo Junio Gonçalves de sá – Nova União/NU

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Rafael Leite Borges – GF Team

2 – Matheus Henrique Costa – GF Team

3 – Leonardo da Silva Ribeiro Filho – Nova União

3 – Matheus Paixao Peres – Akxe BJJ

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesado

1 – Guilherme Avelino Da Silva – Alliance SP

2 – Rafael da Rocha Zuchi – Nova União/NU

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Murilo Mendes Carillo – PSLPB Cicero Costha B

2 – Alderico Coelho da Vitoria Neto – Simetria Fight

3 – Daniel Fernandes Cruz de Souza – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

3 – Diogo Medeiros – Nova União/NU

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Pena

1 – Paloma Abreu Soares – Zenith BJJ

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Médio

1 – Keanna Carolyn Klay – Gracie Barra

2 – Amanda Liz Velasco Gomes do Socorro – Simetria Fight

LARANJA / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Pesado

1 – Thaina Pereira – Ns Brotherhood

2 – Raphaella Galdino Barbosa do Nascimento – Gracie Humaita RJ

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Galo

1 – Bernardo M. Cavalcante de Albuquerque – Ryan Gracie Team

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pluma

1 – Felipe Pimenta – Nova União

2 – Richard Braz dos S. Lara – Nova União

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pena

1 – Raphael William Nicolau dos Santos – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Erick Leandro Lopes – Infight JJ

3 – Caio Fernandes Emilio Ribeiro – Projeto Drive-In JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Leve

1 – Leonardo Freitas Piratininga Neves – GF Team

2 – Ulisses Antonio da S. Neto – CheckMat

3 – Danylo Wruck – Alliance

3 – Matheus da Cunha Pinheiro Goncalves – Gracie Humaitá Teresópolis

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Médio

1 – Cauã Aguiar Galdeano – GF Team

2 – Leonardo Ferreira dos Santos – Rocinha Jiu-Jitsu

3 – Caio Luciano Medeiros – Nova União

3 – Patrick Brito – Nova União

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Josué Braga Lira – Nova União

2 – João Pedro Vieira Sant’ Anna – Icon Jiu-Jitsu Team – Rio de Janeiro

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesado

1 – Pedro Leonardo Silva – Top Brother

2 – Joao Pedro de Barros – ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

3 – Pedro Correa Lima Vieira – Ribeiro Jiu-Jitsu

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Gabriel Bona Loiola Almeida de Araujo – Infight JJ

2 – Felipe Fernandes Chamoschine – Nova União

3 – Pedro Henrique Fecchio – CheckMat

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Danilo de Oliveira Cunha – Carlson Gracie Clube

2 – Pedro Paulo Rodrigues Leaubon – Cesar Maillet Team

3 – Rennan Dias Autran – Game Fight BJJ/Manimal

3 – Rodrigo Brandao Zattar – Soul Fighters BJJ Tijuca

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Leve

1 – Maria Eduarda Gil Seixas – GF Team

2 – Tayza Maryane Barbosa Diniz – Infight JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Médio

1 – Giulya Maria Maia Nunes – Infight JJ

2 – Camila Stefany da Silva – Nova União

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pesado

1 – Lara Ladini Xavier – Be One EP JJ

2 – Vitoria Isabel de Jesus Pilonetto – Michel Maia Jiu-Jitsu – Time B

3 – Elisa do Carmo Brito da Cruz – 3 R Jiu-Jitsu

LARANJA / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Super Pesado

1 – Kethelen Nascimento Arraes – Projeto Drive-In JJ

2 – Giulia Victória da Silva Teixeira – Infight JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Galo

1 – Miguel Johnny Rocha – Infight JJ

2 – João Gabriel de Barros Motta – Gracie Humaitá Teresópolis

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pena

1 – Pedro Marques da Conceição – Gracie Humaita RJ

2 – Samuel Bani Fonseca dos Santos – GF Team Recreio

3 – Guilherme Giacobo Ferreira – Gracie Barra

3 – Lucas de Souza Castro – Gracie Barra

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Leve

1 – Marcos Paulo de Amorim Pinheiro – Projeto Drive-In JJ

2 – Luan Lucas Oliveira de Paula – JFC Almeida JJ

3 – Arthur de Oliveira Souza – 3 R Jiu-Jitsu

3 – Lucas Dos Santos Gomes Da Silva – Game Fight BJJ/Manimal

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio

1 – Matheus Dantas De Almeida Alves – GF Team

2 – João Pedro Nicolite Rocha – CheckMat

3 – João Henrike Saib Oliveira – CheckMat

3 – João Pedro Oliveira Coutinho F. de Souza – Soul Fighters BJJ Tijuca

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gustavo Carino – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Israel Delfino de Souza – Marcello C. Monteiro BJJ Coach Brasil

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesado

1 – Gabriel Vitor Ferreira Santos – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Luiz Roberto Soutelinho dos Santos – Infight JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Rhuan Pereira Coroa – Nova União

2 – Higor Siqueira da Silva – JFC Almeida JJ

3 – Ruan Santana – Infight JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Danilo Santana Almeida Dos Santos – Halavanca BJJ Brasil

2 – Dennis Silvano Maciel de Souza – GF Team Recreio

3 – Juan Rodrigues Costa de Oliveira – GF Team

3 – Thalyson Aleixo Macedo – GF Team

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Pluma

1 – Amanda Evangelista Gonçalves – Projeto Drive-In JJ

2 – Giovanna da Silva Costa – Alliance

3 – Amanda Defanti Rodrigues Bezerra – Infight JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Leve

1 – Ellen Ramos Ferreira Nascimento – Nova União

2 – Maria Luiza Nunes Pinto – JFC Almeida JJ

3 – Isabela Bernardo – Clube Paes JJ

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Médio

1 – Beatriz Campos – Lótus Club

2 – Fernanda Cristina Lobo Vieira – Nova União

3 – Ana Beatriz De Santana – GF Team

LARANJA / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Jemilly Vitória Soares de Souza – GF Team

VERDE / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pena

1 – Victor Hugo Araujo Ferreira – GF Team

VERDE / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Elias António Sales de Araújo – Strauch JJ

2 – Victor Hugo Eustáquio Dos Santos – Diderot Team BJJ

VERDE / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Galo

1 – Melquisedeque Moura – Team Carvalho

VERDE / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Marcos Vinícius de Souza Barros – Nova União

2 – Anderson de Olievira Falcao Junior – Demian Maia Jiu-Jitsu

3 – Wager de Oliverira Martins dos Santos – Gracie Barra

VERDE / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Super Pesado

1 – João Pedro Cosme da Silva – Top Brother Brasil

2 – Thyago Henrique Santos do Nascimento – GF Team

VERDE / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Luiz Victor Gregoriano Pinto Maxnuk – Nova União

2 – Anderson Kauan Gomes Marinho – Infight JJ

VERDE / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pesado

1 – Alexia Souza Arantes – Zenith BJJ

2 – Amanda Hening – Atos Jiu-Jitsu

VERDE / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Super Pesado

1 – Beatriz Cristina de Souza Silva – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Faíla Bonato Fraga Nicolato – BROW TEAM

3 – Gabryella Ramos Nicote – 3 R Jiu-Jitsu

VERDE / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pesadíssimo

1 – Maria Laura Marcelino Felipe – Academia Pitbull

2 – Maria Eduarda Pereira Monteiro – CheckMat

3 – Lorena Paola Ferreira de Assis Corrêa – Nova União

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pluma

1 – Lucas Dias Regis – Infight JJ

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pena

1 – David Gabriel Azevedo – Nova União

2 – Ryan Rodrigues da Silva – Nova União

3 – Leonardo Souza De Oliveira Oliveira – CONSTRICTOR TEAM

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Leve

1 – Jose Jovelino da Silva Filho – Zenith BJJ

2 – Carlos Henrique Oliveira de Andrade – Natal e Rico Jiu-Jitsu

3 – Lucas Calegario Pontes de Sousa – 3 R Jiu-Jitsu

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio

1 – Eduardo Granzotto Vidal Lima – CheckMat

2 – Victor Hugo Amaral Ribeiro – Alliance

3 – Antonio Da Silva Alves – Cesar Maillet Team

3 – Carlos Alberto Dias Pereira – Denis Wester Jiu-Jitsu

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Pablo Henrique Pereira da Silva – Orelha Fight

2 – João Vitor Severino Santos de Godoi – Ns Brotherhood

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesado

1 – Guilherme Fernandes – Alliance

2 – Rodrigo Marques de S. Campos – Gracie Barra

3 – Bruno Lucas Fernandes – Tróia

3 – João Gabriel Mattos De Souza – BARBOSA JIU-JITSU

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Leon da Silva Mendonça – Nova União

2 – Pedro Lucas Moreira Silva – GF Team

3 – Lucas Rodrigues Souza – EBJJAJ/Kuroiwa

3 – Pedro Henrique Correa Nascimento – Nova União

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Pedro Marcolino Sales Filho – Zenith BJJ

2 – William Jose Pereira de Moraes – Calasans BJJ

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Pena

1 – Suellen Souza Costa – Carlson Gracie Clube

2 – Kethelyn Alves da Silva – Luciano Mendes

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Médio

1 – Gessica Soares Maciel de Almeida – Infight JJ

VERDE / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Rebeca Ferreira De Lima – GF Team

2 – Beatriz Helena Molinari Vieira – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Ana Jullia Neves – Nova União