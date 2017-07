Jiu-Jitsu: Isaque, Nathiely, Satoshi e mais campeões do Grand Slam de Tóquio

Share it

Foi dada a largada para a temporada 2017/2018 do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour. Nesse sábado, 15 de julho, em Tóquio, no Japão, mais de quinhentos atletas de todo o mundo se reuniram no Makuhari Messe para um dia inteiro de ação nos sete tatames montados no salão de exposições número 4. Cada competidor deu seu melhor para garantir sua parte dos mais de 125 mil dólares em prêmios.

Como de costume, o destaque do dia foi a divisão de faixa-preta, que contou com lutas rápidas e movimentadas para o deleite do presente presente e também para os espectadores em todo o mundo. Veja como cada classe de peso se saiu em detalhes abaixo!

Masculino Adulto

56kg – Em chave de três , João Carlos Kuraoka ganhou ambas as suas disputas para alcançar o topo do pódio. Ele primeiro bateu o japonês Kei Ito por 3 a 0 e depois finalizou Masaaki Todokoro com um estrangulamento pelas costas.

62kg – Atleta da casa, o japonês Kazuya Kawashima garantiu o título em duas difíceis lutas. Primeiro bateu o compatriota Hideyuki Yamada na decisão do árbitro na semifinal. A disputa pelo ouro veio em duelo contra o brasileiro Guilherme Carvalho. Atrás do placar por 12 a 4, Kawashima tirou da cartola um estrangulamento de lapela e levou o título.

69kg – O sul-coreano Wanki Chae lutou três vezes para chegar à medalha de ouro. Primeiro finalizou Ricardo Yagi nas quartas de final e depois encarou e venceu Mario Silva na semifinal. A medalha de ouro chegou às suas mãos após obter uma vantagem de 1 a 0 sobre o japonês Daisuke Shirake na finalíssima.

77kg – Roberto Satoshi estava preparado para defender seu título e as coisas funcionaram a seu favor. Em três partidas, ele primeiro pegou Matias Asencio com um armlock do triângulo. Depois finalizou Kleber Koike também com um triângulo para então encarar Tiago Bravo na final. O bicampeonato tornou-se realidade com uma raspagem e uma vantagem de 2 a 0 no placar final.

85kg – A divisão mais cheia do torneio viu Isaque Bahiense ter uma performance impecável para ganhar a medalha de ouro. Ele encarou o também favorito Lucas “Hulk” Barbosa nas semifinais e ganhou por uma vantagem em luta emocionante. A final foi contra Jaime Canuto e a decisão chegou aos últimos segundos, com um 2 a 1 nas vantagens para Bahiense, que garantiu o título.

94kg – Marcos Sousa se registrou no último segundo e tornou a divisão ainda mais difícil. Em duas partidas, ele pegou Youngam Noh com um armlock nas semifinais e encontrou-se com o talentoso Adam Wardzinski na partida da medalha de ouro. Com uma raspagem, Sousa contabilizou 2 a 0 para ganhar o título.

110kg – Em luta única, Dongwa Choi, da Coréia do Sul, venceu o brasileiro Wanderson Amakawa por 7 a 0 para ganhar a medalha de ouro.

Feminino Faixa-preta/Marrom

49kg – A campeã do World Pro 2017 Mayssa Bastos foi implacável para manter seu domínio sobre a classe de peso.Ela finalizou as duas adversárias para vencer a divisão. Ela pegou Aya Matsumoto e Priscila Gonçalves com estrangulamentos pelas costas e reivindicou a medalha de ouro.

55kg – Em única luta, a japonesa Maiko Kurogi finalizou Saori Shibamoto com um armlock para levar a medalha de ouro para casa.

62kg – Também em uma partida, Larissa Paes venceu Natalia Zumba por 5 a 0 para ganhar o título.

70kg – Priscila Cerqueira lutou duas vezes para chegar ao topo do pódio. Primeiro ela pegou Jessica Andrade e depois finalizou Caroline da Silva com um armlock para garantir a medalha de ouro.

90kg – A líder do ranking faixa-preta feminino 2016/2017 iniciou a nova temporada com tudo. Em duas partidas, Nathiely de Jesus pegou Ingrid Franco com uma chave de pé e depois finalizou LeeAnn Genovese na americana.

Resultados das equipes

1º – Axis Jiu-Jitsu – 9180pts

2º – Infight Japan – 5380pts

3º – Bonsai Jiu-Jitsu Japan – 3080pts

Para obter os resultados completos, vá para events.uaejjf.org/event/8/ results

A turnê continua com mais quatro eventos até o final da temporada. Cadastre-se agora e vá competir.

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Los Angeles

23 a 24 de setembro de 2017

LA Convention Center

Período de inscrição: 1º de maio – 22 de agosto (inscrição tardia, 19 de setembro)

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro

10-12 de novembro de 2017

Arena Carioca 3

Período de inscrição: 1º de maio – 9 de outubro (inscrição tardia, 6 de novembro)

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Abu Dhabi

12-13 de janeiro de 2018

Arena do IPIC

Período de inscrição: 1 de maio – 11 de dezembro (inscrição tardia, 8 de janeiro)

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour em Londres

10 a 11 de março de 2018

Copper Box Arena