Vídeo: Campeão no Jiu-Jitsu, Rafael Lovato finaliza no Bellator e segue invicto no MMA

Campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, o americano Rafael Lovato Jr. segue em sua ascensão meteórica no MMA. Após estrear no Bellator com um nocautaço em 13s, a fera voltou a fazer o que sabe de melhor: usar o Jiu-Jitsu.

Em ação na categoria de pesos médios no Bellator 181, realizado na última sexta-feira, dia 14, Lovato encarou Mike Rhodes no card preliminar do evento em Oklahoma. Para garantir a vitória, Lovato atacou no single-leg, transitou para as costas, foi ao solo e de lá trabalhou para estrangular com pegada de dez dedos, a 1min59s do primeiro assalto. Agora, a fera acumula seis sucessos no seu cartel invicto.

Confira o lance no vídeo abaixo e responda: Será Lovato mais um representante ferrenho do Jiu-Jitsu no MMA? Comente conosco!