Vídeo: Lucas Hulk e suas vitórias de ouro no Campeonato Americano de Jiu-Jitsu

Share it

No último domingo, 9 de julho, Lucas “Hulk” Barbosa comemorou dois anos como faixa-preta de Jiu-Jitsu com dois ouros no peito, no Campeonato Americano de Jiu-Jitsu organizado pela IBJJF.

Lucas faturou o título na divisão meio-pesados, com kimono e sem kimono. De pano, o aluno de André Galvão venceu três oponentes. Depois, brilhou também sem paletó, ao finalizar Lucas Rocha (Zé Radiola) no katagatame.

“A final de kimono foi contra o Valdir Junior, atleta da Fight Sports que treina junto com o Roberto Cyborg. Foram 10 minutos de tentativas de queda. Apliquei umas cinco, mas ele batia e voltava. A base dele é muito boa. Ele é bem duro mesmo, foi uma guerra.

“No sem kimono, o Lucas me puxou e tentou me raspar. Então, armei minhas posições e passei cruzando o joelho. Depois, encaixei uma kimura e quase finalizei no braço, mas ele escapou. Voltamos em pé e ele puxou novamente. Eu consegui passar, montar e finalizar no katagatame”, explica o campeão.

Confira abaixo as duas finais vencedoras de Lucas Hulk!