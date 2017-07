GMI: Confira imagens do seminário liderado por Jean Feijó em Blumenau

Share it

A arte de ensinar Jiu-Jitsu é para poucos. Dos que pisam num dojô pela primeira vez, menos de 10% chegam à faixa-preta, graduação dos professores. Nosso GMI Jean Feijó, além de faixa-preta, é um daqueles que leciona com prazer.

Líder da academia Feijó Centro de Treinamento, nossa GMI em Blumenau, Santa Catarina, Jean ensina o bom do Jiu-Jitsu para uma legião de alunos aficionados, e o professor reuniu boa parte destes em seminário realizado este ano.

Confira abaixo um pouco do que rolou no seminário do professor Jean Feijó e procure uma academia credenciada para aprender o Jiu-Jitsu como este deve ser ensinado!