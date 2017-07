Jiu-Jitsu: O estrangulamento veloz de Bia Mesquita no American National

Share it

Campeã mundial de Jiu-Jitsu, Bia Mesquita segue forte em seu ritmo de campeonatos em temporada nos EUA. Depois de lutar na Califa, a fera da Gracie Humaitá partiu para Las Vegas em busca do ouro no Campeonato Americano de Jiu-Jitsu, o American National da IBJJF.

Bia faturou o ouro tanto no peso quanto no absoluto, mas para faturar seu primeiro pódio no dia, a faixa-preta encarou Nívia Moura (Ribeiro JJ) na final do peso médio. Com sua guarda complicada e uma raspagem, Bia avançou sobre Nívia e acabou por chegar nas costas. Sem botar os ganchos, Bia atacou do jeito que estava e liquidou a fatura com um estrangulamento em pouco mais de um minuto de luta.

