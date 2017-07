Coração valente

Share it

Lições do Mundial de Jiu-Jitsu 2017

Pelotão de elite puxado pelo rei do absoluto Marcus Buchecha quebra recordes e inspira ensinamentos e macetes capazes de mudar seus treinos

A dor de perder sem lutar

Com bom humor, peso leve Roberto Satoshi relembra seu drama de tentar lutar uma final de Mundial com o ombro deslocado

A lesão que chocou o mundo do Jiu-Jitsu

Pelo ponto de vista ortopédico, analisamos os danos que Rominho Barral sofreu ao resistir à tão comentada americana no pé aplicada por Patrick Gaudio no Mundial

Dossiê da montada

Dando sequência ao módulo teórico que estudamos no mês passado, confira agora 4 situações práticas que vão tornar o seu Jiu-Jitsu muito mais eficiente quando você estiver por cima, na posição de “máxima supremacia”

Antídotos para o jet lag

Você gosta de viajar para o exterior a fim de competir nos grandes eventos de Jiu-Jitsu? Descubra como minimizar os sintomas de mal-estar provocados por voos de longa distância

Marco Zero

Há esperanças para quem sonha com a renovação do MMA brasileiro no UFC?