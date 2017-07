Inscreva-se já no União Open e teste seu Jiu-Jitsu contra os melhores no Maranhão

Share it

Já tradicional na região norte/nordeste, o União Open de Jiu Jitsu chega a sua 8ª Edição no Maranhão, nos dias 15 e 16 de julho.

Parte do Festival de Férias, o organizado pela FMLP, o open conta com disputas com e sem kimono, e promete premiação para todos os campeões absolutos nas disputas de pano.

Atletas de todo Maranhão se preparam para a competição que espera receber mais de 600 atletas e agitar o ginásio do Castelinho, com destaque para a grande participação de projetos sociais.

“Todos os anos organizamos o Festival de Férias da FMLP, evento que sempre entrega uma grande festa do Jiu-Jitsu no estado. A garotada de férias, a cidade cheia de turistas, muitos praticantes da arte suave, e estes também aproveitam para lutar, vai ser mais um grande evento para o Jiu-Jitsu maranhense”, disse Wellynton Menezes, presidente da FMLP.

Atualmente, a Federação organiza o Campeonato Estadual, dividido em dois circuitos, o Circuito Capital e o Circuito Cidades, alem do Festival de Férias que rola no meio do ano. Todos os eventos classificam os três melhores de cada categoria para a disputa de titulo de campeão maranhense do ano na Grande Final Estadual que é de inscrições gratuitas para todos os atletas.

As inscrições para o evento terminam hoje, dia 12, e podem ser feitas no site oficial da federação, no www.fmlp.com.br . Clique no link, inscreva-se e faça parte deste grande evento!