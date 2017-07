Aprenda o armlock invisível de Kayron Gracie e surpreenda no treino de Jiu-Jitsu

Share it

Professor da Gracie Barra, o jovem e versátil Kayron Gracie traz para o estudioso leitor de GRACIEMAG mais uma posição capaz de finalizar até aquele companheiro de treino mais complicado.

Para surpreender, Kayron ensinou seu armlock invisível, truque justo que acaba com o adversário finalizado na chave de braço, em movimentação que deixa quase impossível a previsão do golpe.

Kayron começa na guarda aberta com mão na gola, posição apreciada pelo pai Carlos Gracie Jr., antes de colocar um dos pés na guarda-aranha e fintar o triângulo. Depois, Kayron avança para a omoplata, senta e começa o ataque invisível.

Por entre as próprias pernas, o professor cata o braço oposto do adversário, antes de dar um passo para cima do oponente e terminar com o braço já laçado para finalizar, sem chance de defesa.

Confira a manobra do professor Kayron Gracie no vídeo abaixo!