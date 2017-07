Aprenda Jiu-Jitsu com Renzo Gracie em seminário exclusivo no Rio de Janeiro

Share it

Esta é a sua chance, estudioso amigo do Jiu-Jitsu, de aprender com um dos melhores professores da tradicional família Gracie.

Renzo Gracie, faixa-preta da linhagem mais casca-grossa do planeta, realiza neste sábado, dia 15, um super seminário com e sem kimono no Hotel Hilton, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A aula terá seis horas de duração, com técnicas arrojadas e explicadas no conhecido alto astral do professor Renzo Gracie.

O encontro promete reunir astros do UFC, líderes de academias e muitas feras da família Gracie. Para você não ficar de fora basta se inscrever agora, pois as vagas são limitadíssimas!

Acesse o Gallerr.com/seminario e não perca esta chance única!

Confira no vídeo abaixo a chamada de Renzo Gracie para o seminário.