Alexandre Café enfrenta ex-campeão do UFC no Grand Slam de Tóquio; inscreva-se

Share it

Mais um grande duelo foi confirmado para o Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio, marcado para o dia 15 de julho. Além das disputas do torneio que promete incendiar o Japão, um duelo da série Legends foi agendado para o evento.

Alexandre Café Dantas e Ricco Rodrigues estarão frente a frente em luta na divisão de pesos pesados. O vencedor se colocará com grandes chances de encarar Márcio “Pé de Pano” Cruz pelo cinturão do Abu Dhabi Legends.

Café, 38 anos, é faixa-preta de Carlos Gracie Jr. e tem no currículo do Jiu-Jitsu vitórias sobre feras como Rodrigo Comprido, Gabriel Napão, Fabrício Werdum, Marcelinho Garcia, Demian Maia, Bruno Bastos, Fernando Tererê, Marcio Corleta e outros.

Ricco, 39 anos, foi campeão do UFC na divisão de pesos pesados e tem grande experiência em competições com e sem kimono, como o ADCC, evento no qual já mordeu uma medalha de ouro.

Vale lembrar que nesta terça-feira, dia 11, se encerra o prazo de inscrição para o Grand Slam de Tóquio. Então não perca tempo e inscreva-se já!

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Tóquio

15 de julho de 2017

Makuhari Messe Convention Center

Período de inscrição: 1 de maio – 14 de junho (inscrição tardia: 11 de julho)

Mais informações: https://events.uaejjf.org/event/8