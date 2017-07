Keenan Cornelius e Bia Mesquita faturam ouro duplo no Campeonato Americano de Jiu-Jitsu

Share it

A iluminada cidade de Las Vegas, em Nevada, recebeu no último final de semana o brilho das maiores feras do Jiu-Jitsu, ao realizar o American Nationals da IBJJF, mais conhecido por estas bandas como Campeonato Americano. Na disputa, realizada no Sports Center de Las Vegas, nos dias 6, 7 e 8 de julho, nomes conhecidos da arte suave mundial confirmara seu favoritismo ao morder o ouro.

Na disputa de faixas-pretas, Keenan Corneilus e Beatriz Mesquista foram os grandes destaques. Ambos alcançaram o lugar mais alto no pódio tanto nas suas respectivas categorias de peso quanto no absoluto. Keenan, que estava afastado dos campeonatos por conta de lesões, fechou com o companheiro de Atos Josh Hinger no peso pesado e no absoluto, para garantir o ouro duplo e os pontos no ranking faixa-preta da IBJJF.

Já Bia Mesquita não teve a vida tão fácil após vencer nas semifinais. Para a fera da Gracie Humaitá, a adversária Nívia Moura (Ribeiro JJ) estava presente para engrossar o caldo tanto na disputa de peso médio quanto no absoluto, mas Bia conseguiu a vitória em ambas e voltou para casa com dois ouros ma mochila.

Outros nomes conhecidos faturaram o título no American Nationals, como Gabriel “Fedor”, Lucas “Hulk”, Jaime Canuto e Osvaldo “Queixinho”. Confira abaixo os campeões na faixa-preta, e para os resultados completos, clique aqui!

BLACK / Adult / Male / Rooster

1 – Nobuhiro Sawada – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

2 – Chad Daniel Lundy – Cleber Jiu Jitsu

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – Lucas dos Santos Pinheiro – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Edmund Li – Nova União Hawai

3 – Henry Iribe – Gracie Humaita South Bay

3 – Rene Eduardo Lopez – Brasa Caio Terra

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Osvaldo Augusto Honorio Moizinho – Ares BJJ

2 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

3 – Kim Terra – Caio Terra Association

3 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Renato Forasieppi Alves Canuto – Zenith BJJ

2 – Marcio Andre C. Barbosa Junior – Nova União

3 – John Taylor Combs – Easton BJJ

3 – Rodrigo Lamounier de Freitas – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Jaime Soares Canuto – GF Team

2 – Yan Lucas Cordeiro Paiva – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Nathan Albrecht Mendelsohn – Coalition 95

3 – Ross Daniel Keeping – Gracie Humaita Las Vegas

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Valdir Araujo de Lima Júnior – Fight Sports BJJ

3 – Manuel Ribamar V. de Oliveira Filho – Ns Brotherhood

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Joshua Roy Hinger – Atos JJ International

3 – Arnaldo Maidana de Oliveira – CheckMat

3 – Tanner Wade Rice – Soul Fighters BJJ Connecticut

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Dany Guy Steve Gerard – Atos JJ International

2 – Gabriel Procópio da Fonseca – BTT

3 – Christopher Gene Engle – Cascao Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Gabriel Lyrio Lucas – CheckMat

2 – Gustavo Dias Elias – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Felipe Cabral Pinheiro Abad – Ares BJJ

3 – Joseph Moku Kahawai Jr. – Beyond Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Open Class

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Joshua Roy Hinger – Atos JJ International

3 – Dany Guy Steve Gerard – Atos JJ International

3 – Jaime Soares Canuto – GF Team

BLACK / Adult / Female / Feather

1 – Tammi Alana Musumeci – Brasa Caio Terra

2 – Ana Carolina Schmitt – Gracie Humaita

3 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance

3 – Emilie Maxine M. H. Thylin – Gracie Humaita

BLACK / Adult / Female / Light

1 – Jena Rae Bishop – Gracie Humaita

2 – Danielle Renee Alvarez – Gracie Humaita

BLACK / Adult / Female / Middle

1 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

2 – Nivia de Souza Moura – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Evelyne Déry – Brazilian Top Team

BLACK / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Charlene Marie Coats – Coalition 95

2 – Hillary VanOrnum – Impact Jiu Jitsu

BLACK / Adult / Female / Open Class

1 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

2 – Nivia de Souza Moura – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Charlene Marie Coats – Coalition 95

3 – Hillary VanOrnum – Impact Jiu Jitsu