Jiu-Jitsu em família: Conheça a Packer Team, nosso novo GMI em Santa Catarina

Share it

Nada melhor do que um ambiente familiar para criar segurança ao iniciar a prática esportiva, e é com esta premissa do Jiu-Jitsu de família para família que nós temos orgulho de anunciar a Packer Team como nosso mais novo GMI no sul do Brasil.

Liderada pelos professores Reinaldo Packer e Paulo Packer, pai e filho faixas-pretas de Jiu-Jitsu, a equipe Packer Team leciona na confortável academia Atitude, em Blumenau, Santa Catarina.

Além de um ambiente agradável, o praticante pode esperar o que há de melhor no Jiu-Jitsu competitivo e também o mais fino trabalho de quedas para o seu jogo, já que temos no professor Reinaldo, além da faixa-preta de Jiu-Jitsu, um mestre em judô, ao ostentar na cintura a faixa-coral em 6° dan, juntamente com o professor Paulo, que também é faixa-preta de judô, no 1° dan.

Tanto Reinaldo quanto Paulo, além de atenciosos professores, seguem firmes no ritmo de competição, com títulos e medalhas conquistadas nos principais torneios do Brasil. Para conferir, basta visitar as feras no Bairro Fortaleza, na rua Júlio Michel, nº 150.

Confira abaixo um pouco do jogo de Reinaldo e Paulo e procure sempre uma escola credenciada para aprender o melhor do Jiu-Jitsu!