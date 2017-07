Gegard Mousasi no Bellator; o que há com o UFC, amigo leitor?

Share it

Quarto colocado no ranking peso médio do UFC com cinco vitórias seguidas na organização, Gegard Mousasi confirmou seu descontentamento com o Ultimate e revelou que está de partida para o seu maior rival, o Bellator.

Depois de dividir em coletivas e nas redes sociais o quão desapontado estava com o evento comandado por Dana White, Mousasi chega ao Bellator em contrato de cinco lutas, com intenção de atuar tanto nos peso médio quanto nos meio-pesados.

Mousasi vem de vitória expressiva sobre o ex-campeão Chris Weidman, com sucessos também sobre Vitor Belfort, Thiago Marreta, Thales Leites e Uriah Hall.

Ex-campeão do Strikeforce e do Dream, com atuações também no Pride, Mousasi se junta a leva de atletas do UFC que deixaram a organização para atuar no rival, como Rory McDonald, Ryan Bader, Phil Davis, Lorenz Larking, Michael McDonald, Wanderlei Silva, Chael Sonnen e outros.

E para você, amigo leitor, Mousasi fez a decisão certa ao deixar o UFC e ir para o Bellator?