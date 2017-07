BH Open de Jiu-Jitsu: Erberth Santos e Tayane Porfírio absolutos; GMIs faturam ouro

Share it

O Estadio Jornalista Felipe Drummond, no bairro de São Luiz, recebeu a edição 2017 do Belo Horizonte Open de Jiu-Jitsu, evento da IBJJF/CBJJ que reuniu grandes astros da arte suave em Minas Gerais. O torneio, que rolou no último final de semana, nos dias 8 e 9 de julho, contou com lutas do juvenil ao master, e o público presente vibrou do início ao fim.

Destaques maiores do evento na categoria adulto faixa-preta, Erberth Santos (Almeida JJ) e Tayane Porfírio (Alliance) faturaram o ouro absoluto na disputa de kimono, o mais cobiçado do dia. Erberth, que não disputou o peso, encarou e venceu Dimitrius Souza (alliance), campeão do peso pesado, pelo ouro no aberto. Já Tayane, que ficou com o título no super pesado ao não ter adversárias inscritas, disputou o título do absoluto contra Fernanda Mazzelli (Striker JJ) e se sagrou campeã.

Na disputa sem kimono, quem brilhou foi nosso GMI Cláudio Caloquinha. A fera, que lutou em casa, finalizou três combates e garantiu o ouro duplo na divisão de adultos.

“Foi um final de semana maravilhoso. Começou pelo nascimento da minha sobrinha, depois lutei em Florianópolis e finalizei duas lutas para sair campeão. Depois voltei para casa, apoiei meus alunos e entrei para lutar. No peso finalizei minhas duas lutas no pé e no absoluto consegui encaixar uma kimura na final. Meu sonho de lutar o ADCC continua vivo, estou muito forte sem kimono”, disse o professor da Gracie Barra BH.

Já na divisão de masters, o nome do dia foi Arthur César “Gogó”, nosso GMI na GFTeam Cascadura. O casca-grossa faturou quatro ouros, com o topo do pódio no peso super pesado e no absoluto, com e sem kimono. Também na divisão de masters, o GMI Cristiano “Titi” Lazzarini, líder da BH Rhinos, venceu o peso pesado ao superar Luis Camargo (Checkmat) na final de kimono.

Para conferir os resultados completos, clique aqui!