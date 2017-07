Jiu-Jitsu: Defenda o single-leg e finalize no mata-leão com Tecia Torres no UFC

Share it

Mesmo com o duelo de golpes francos na luta principal do TUF 25 Finale, na vitória de Justin Gaethje sobre Michael Johnson, e com o mata-leão de Jesse Taylor sobre Dhiego Lima na final de meio-médios do reality show, a atenção dos amantes do Jiu-Jitsu ficaram para outra luta do evento, realizado na noite de sexta-feira, dia 7, em Las Vegas.

No card preliminar, Tecia Torres encarou a brasileira Juliana “Ju Thai” Lima em combate de pesos-palhas. Depois de um primeiro assalto movimentado, Tecia definiu sua vitória em belo lance no primeiro minuto da segunda etapa. Ju Thai, para buscar a luta no solo, atacou Tecia no single-leg. A americana, porém, surpreendeu ao defender a tentativa de queda numa bela transição para as costas, que culminou no mata-leão que lhe rendeu a vitória.

Confira o lance no vídeo abaixo e tente esta no seu próximo treininho!

TUF 25 Finale

Las Vegas, Nevada

7 de julho de 2017

Justin Gaethje venceu Michael Johnson por nocaute técnico aos 4min48s do R2

Jesse Taylor finalizou Dhiego Lima no mata-leão aos 43s do R2

Drakkar Klose venceu Marc Diakiese na decisão dividida dos jurados

Jared Cannonier venceu Nick Roehrick por nocaute técnico aos 2min08s do R3

Brad Tavares venceu Elias Theodorou na decisão unânime dos jurados

Jordan Johnson venceu Marcel Fortuna na decisão unânime dos jurados

Card Preliminar

Angela Hill venceu Ashley Yoder na decisão unânime dos jurados

James Krause venceu Tom Gallicchio na decisão unânime dos jurados

CB Dollaway venceu Ed Herman na decisão unânime dos jurados

Tecia Torres finalizou Juliana Lima no mata-leão aos 53s do R2

Gray Maynard venceu Teruto Ishihara por decisão unânime dos jurados