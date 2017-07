Jiu-Jitsu: A chave de calcanhar certeira de Rousimar Toquinho na Rússia

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e finalizador eficiente, Rousimar “Toquinho” Palhares colocou mais uma perna em sua vasta coleção, desta fez ao batalhar no evento Fight Nights Global 70, na Rússia.

O combate, que rolou nesta sexta-feira, dia 7, terminou com pouco mais de 30s. Após o soar do gongo, Toquinho aplicou uma queda de sacrifício, e por baixo já buscou a perna no giro que terminou com a chave de calcanhar encaixada. O adversário, Alexei Ivanov, tentou escapar do golpe, mas apenas adiou a inevitável batucada na chave de Toko.

Confira o lance no vídeo abaixo!