Confira os faixas-pretas inscritos e garanta sua vaga no Grand Slam de Tóquio

Share it

Falta pouco para a UAEJJF dar seu pontapé inicial no seu circuito de torneios ao redor do mundo. A primeira parada, no Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio, rola no dia 15 de julho, no Makuhari Messe Convention Center, e as inscrições vão até o dia 11 de julho. Então ainda dá tempo de participar e somar pontos importantes no ranking da organização.

A lista dos faixas-pretas inscritos continua a crescer. Entre os destaques, temos nomes como Igor Silva, Isaque Bahiense, Faisal Al Kitbe, Lucas “Hulk” Barbosa, Adam Wardizinski, Rikako Yuasa, Tiago Bravo, Mayssa Bastos, Thamires Aquino, Jaime Canuto, Italo Lins, Andre Campos e mais feras da elite mundial.

Novamente, a turnê fará cinco paradas: Japão, EUA, Brasil, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Os cinco eventos combinados oferecerão mais de US$ 800.000 em prêmios e também agregarão pontos valiosos no ranking dos atletas.

Nos últimos 12 meses, grandes nomes como Felipe Pena, Xande Ribeiro, Beatriz Mesquita, Mackenzie Dern, Gabriel Arges, José Junior, Erberth Santos, Faisal Al Kitbe, Adam Wardzinski e muitos outros fizeram parte dos eventos e a nova temporada promete trazer outros grandes nomes em épicos duelos.

Veja abaixo o cronograma para esta temporada da competição.

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Tóquio

15 de julho de 2017

Makuhari Messe Convention Center

Período de inscrição: 1 de maio – 14 de junho (inscrição tardia: 11 de julho)

Mais informações: https://events.uaejjf.org/event/8

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Los Angeles

23 a 24 de setembro de 2017

LA Convention Center

Período de inscrição: 1 de maio – 22 de agosto (inscrição tardia: 19 de setembro)

Mais informações: https://events.uaejjf.org/event/9

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro

10-12 de novembro de 2017

Arena Carioca 3

Período de inscrição: 1º de maio – 9 de outubro (inscrição tardia: 6 de novembro)

Mais informações: https://events.uaejjf.org/event/10

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Abu Dhabi

12-13 janeiro de 2018

Arena do IPIC

Período de inscrição: 1º de maio – 11 de dezembro (inscrição tardia: 8 de janeiro)

Mais informações: https://events.uaejjf.org/event/11

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Londres

10 a 11 de março de 2018

Copper Box Arena

Período de inscrição: 1 de maio – 10 de fevereiro (inscrição tardia: 6 de março)

Mais informações: https://events.uaejjf.org/event/12

(Fonte: Assessoria de imprensa)