Professora de Paolla Oliveira luta Mundial de Masters; confira a lista de competidores

Agendado para os dias 24, 25 e 26 de agosto, o Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF promete reunir grandes nomes da arte suave, entre atletas de alto rendimento e professores renomados que ainda têm dentro de si a paixão por competir no sagrado dojô.

Entre as feras, porém, teremos uma presença ilustre. Comprometida com a TV em tempos recentes, a faixa-preta Erica Paes está na lista de competidoras do torneio que rola em Las Vegas. A professora, que treinou a estrela Paolla Oliveira para a novela “A Força do Querer”, da TV Globo, está de volta para representar a Behring Jiu-Jitsu no master 2 peso leve. Campeã no Jiu-Jitsu, Erica também conquistou feitos no MMA, um deles o de ser a única atleta a vencer Cris Cyborg, peso-pena do UFC que disputa o cinturão ainda este ano.

Outros nomes de peso já estão garantidos no torneio, mas as inscrições estão abertas até o dia 17 deste mês, ou até a capacidade máxima ser atingida. A IBJJF informa que 98% das inscrições totais foram feitas, então não perca tempo!

Vale lembrar que os leitores de GRACIEMAG têm desconto em pacotes de viagem para o Mundial de Masters, num oferecimento da Xplorer Jiu-Jitsu. Ligue para os telefones (11) 3524-3529 ou (11) 3524-3514 ou acesso o site www.rcitravel.com.br para mais detalhes.

Confira abaixo a lista de destaques e participe!

Master 1

Rafael Lovato (Ribeiro JJ)

Kim Terra (CTA)

Osvaldo Queixinho (Ares JJ)

José Tiago (Cicero Costha)

Victor Bonfim (GFTeam)

Diogo Moreno (Soul Fighters)

Diego Gamonal (BTT)

James Puopolo (Ribeiro JJ)

Ida Hansson (Checkmat)

Guilherme Iunes (GB Recreio)

Alberto Ramos (GFTeam)

Master 2

Guto Campos (Atos JJ)

Samuel Braga (Gracie Barra)

Sergio Benini (Gracie Barra BH)

Leandro “Tatu” (Soul Fighters)

Baret Yoshida (Baret Submissions)

Adriano Silva (Barbosa JJ)

Denilson Pimenta (GFTeam)

Claudio Caloquinha (Gracie Barra BH)

Ricardo Pantcho (Checkmat)

Fabio Leopoldo (Gracie Morumbi)

Oswaldo Jurema (NU Recreio)

Arthur Gogó (GFTeam)

Bruno Bastos (Bruno Bastos)

Roberto Cyborg (Fight Sports)

Master 3

Roberto Godoi (G13)

Marcos Parrumpinha (ATT)

Omar Salum (Gracie Humaitá)

Marcus Norat (Gracie Humaitá)

Gabriel Willcox (Carlson Gracie)

Cleber Luciano (Cleber Jiu-Jitsu)

Mauro Ayres (Carlson Gracie)

Wagney Fabiano (Nova União)

Samuel Nascimento (GB Floripa)

Cássio Werneck (Cassio Werneck JJ)

Guilherme Campos (Atos JJ)

Eduardo Telles (Brasa/99)

Cristiano Titi (Gracie Barra)

Charles Faria (G13)

Rafael “Gordinho” Lima (Start BJJ)

Lucio Charly Brown (Gracie Barra)

Charles França (ATT)

Carlos Farias (Roberto Traven)

Fabiano “Pega Leve” Scherner (Gracie Barra)

Luka Dias (Gracie Humaitá)

Master 4

Rogério Poggio (Infight)

Givanildo Santana (One JJ)

Rodrigo Medeiros (Carlson Gracie)

Admilson Brites (Ribeiro JJ)

Steven Holt (Lab MMA)

Master 5

Wellington Megaton (Gracie Humaitá)

Nelsinho Monteiro (Gracie Barra)

Luis Bebeo Duarte (Carlson Gracie)

Ailson Brites (Team Jucão)

Master 6

Rafael Lovato Sr. (Ribeiro JJ)

Itabora Ferreira (Alliance)