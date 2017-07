Jiu-Jitsu: Tayane Porfírio assume liderança no ranking da IBJJF e revela metas para 2017

Share it

Campeã peso e absoluto no Mundial de Jiu-Jitsu de IBJJF em 2017, Tayane Porfírio segue acumulando conquistas na carreira.

Após o ouro duplo em seu primeiro ano na faixa-preta, agora atleta desponta como primeira no ranking da IBJJF, após os ouros conquistados em torneios recentes, os últimos pontos vieram com o ouro duplo no São Paulo BJJ Pro, no qual faturou ainda um premiação em dinheiro.

GRACIEMAG conversou com Tayane, e a atleta da Alliance comemorou mas um feito em sua recente carreira na elite do Jiu-Jitsu mundial.

“A sensação é de dever cumprido. Para este ano, prometi que faria tudo para ser líder do ranking em meu primeiro ano de faixa preta. Fiz uma lista de metas para 2017 e uma delas era ser a primeira do ranking, assim como conquistar o título mundial. Até o final do ano vou competir quantos opens eu puder e dar meu máximo para no ano que vem começar cedo os preparativos para o europeu 2018. Espero que a próxima temporada seja ainda mais maravilhosa, sei que muita coisa boa ainda está por vir!”

A fera detalhou ainda mais sua lista de metas, que lhe motivam a chegar ainda mais longe entre os faixas-pretas, com o objetivo de escrever de vez seu nome na história do Jiu-Jitsu.

“Eu fiz essa lista assim que eu conquistei a faixa-preta. Escrevi numa folho o que eu queria alcançar nesta nova etapa. Consegui o grand slam de Jiu-Jitsu, com ouro duplo, e o topo do ranking mundial. Agora faltam a minha foto na academia ao lado dos maiores da equipe (que está sendo providenciada) e começar a faculdade. Estou na dúvida entre psicologia ou nutrição, mas já estou com todos os pré-requisitos feitos. Só falta escolher o curso e começar a estudar. Toda vez que eu entro para lutar eu repito para mim mesma: ‘eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou minha maior adversária.’ Sigo essa filosofia também fora dos tatames para buscar minhas conquistas”, disse a determinada campeã.

E você, amigo leitor, já traçou suas metas para 2017? Faça como Tayane: planeje, batalhe e evolua sempre!