O São Paulo BJJ Pro sacudiu a comunidade do Jiu-Jitsu na última semana, em evento que esquentou Barueri. Entre as finais de peso que valeram prêmios em dinheiro, no faixa-preta masculino adulto, um dos destaques foi Erberth Santos.

Atual campeão mundial super pesado pela Atos, Erberth faturou o título pesadíssimo do São Paulo BJJ Pro após vencer Igor Silva (GFTeam), com uma chave de pé que levantou a galera.

Confira o lance no vídeo abaixo!