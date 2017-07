Share it

Grandes batalhas foram realizadas no fim do mês de junho, durante o já tradicional Rio Winter Open de Jiu-Jitsu, realizado no famigerado Tijuca Tênis Clube, na zona norte da Cidade Maravilhosa.

Dentre os duelos mais aguardados no domingo, reservado aos faixas-pretas, o combate entre Dimitrius Souza (Alliance) e Igor Silva (GFTeam) sacudiu a galera com a definição do campeão absoluto do torneio>>

Confira abaixo a batalha entre Dimitrius e Igor e aprenda com a movimentação das feras!