Jiu-Jitsu: O estrangulamento de Isaque Paiva na final do São Paulo BJJ Pro

No último final de semana, em Barueri, os melhores atleta do cenário nacional pisaram no tatame para buscar não só o ouro e a glória na arte suave, mas também belos prêmios em dinheiro.

Foi com essa motivação que os craques fizeram bonito no São Paulo BJJ Pro de Jiu-Jitsu, e uma dessas feras foi Isaque Paiva. Na divisão faixa-preta adulto, categoria peso-pena, o casca-grossa da Saikoo encarou Pedro Neto, da equipe Cícero Costha.

Para garantir o ouro e o cheque, Isaque aplicou uma transição da meia-guarda para as costas, e de lá trabalhou até conseguir finalizar no estrangulamento arco e flecha.

Confira com atenção as posições de Isaque Paiva e melhore seu Jiu-Jitsu no detalhe das feras!