Aqueça para o UFC 213 com as melhores finalizações e nocautes de Fabrício Werdum

O card estelar do UFC 213 está prestes a rolar, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. No próximo sábado, dia 8, a campeã Amanda Nunes encara Valentina Shevchenko pelo cinturão peso-galo na luta principal, mas o card onta também com um campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta.

Fabrício Werdum, ex-campeão peso pesado do Ultimate, segue em sua escalada na busca de mais uma vez brigar pelo título. No UFC de sábado, ele enfrenta Alistair Overeem em duelo que fechar a trilogia entre eles, que tem uma vitória para cada atleta.

Para quem vai sua aposta neste duelo, amigo leitor? Reveja abaixo alguns dos grandes lances de Werdum no UFC e poste nos comentários!

UFC 213

Las Vegas, Nevada

8 de julho de 2017

Amanda Nunes x Valentina Shevchenko

Yoel Romero x Robert Whittaker

Daniel Omielanczuk x Curtis Blaydes

Fabricio Werdum x Alistair Overeem

Anthony Pettis x Jim Miller

Card preliminar

Travis Browne x Alexey Oliynyk

Chad Laprise x Brian Camozzi

Thiago Marreta x Gerald Meerschaert

Jordan Mein x Belal Muhammad

Rob Font x Douglas D’Silva

Cody Stamann x Terrion Ware

Trevin Giles x James Bochnovic