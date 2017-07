Jiu-Jitsu: Aprenda um leglock partindo da guarda-x na aula do GMI Alberto Ramos

Share it

Mesmo com as classes sempre movimentadas na GFTeam Cachmabi, nosso professor GMI Alberto Ramos conseguiu focar nos treinos para sagrar-se campeão absoluto no último Rio Winter Open de Jiu-Jitsu, na categoria master 1 faixa-preta.

Para tal, a fera bateu a finalíssima com um sorrateiro giro que termina no leglock, em posição que se inicia após estabilizar por baixo na guarda-x.

O professor mostrou os detalhes da técnica no vídeo abaixo, ao escalar um de seus alunos nas instalações da GFTeam Cachambi. Confira o movimento no vídeo abaixo e não deixe de visitar nossos professores credenciados para aprender o que há de melhor no Jiu-Jitsu!