Dana White apela para rapper como comentarista do UFC; será que melhora?

Share it

Mais uma vez o mundo das lutas se mistura ao cenário do rap. Depois das tradicionais lutas de boxe, com rappers de alto calibre que figuravam nas caríssimas primeiras filas, assim como se vê, hoje em dia, astros da música como convidados de eventos de MMA, um fera das rimas agora estará como integrante da equipe no UFC.

Isso porque o manda-chuva Dana White escalou o rapper Snoop Dogg para fazer parte dos comentários “Dana White’s Tuesday Night Contender Series”, evento semanal que ainda será lançado pela organização no UFC Fight Pass.

O programa semanal terá Snoop, ao lado de Urijah Faber, como comentaristas complementares, em um canal de áudio exclusivo para a transmissão, chamado de “SnoopCast”. Além da dupla entre Urijah e Snoop, outros dois comentaristas mais tradicionais farão os comentários lineares, estes ainda a serem anunciados.

“Sou um grane fã do UFC e estou animado para me juntar ao time e trazer meu estilo para o jogo. Estejam preparados para novidades com o Snoop no microfone”, disse o cantor para a ESPN.com .

O “Dana White’s Tuesday Night Contender Series” tem estreia marcado para a próxima terça-feira, dia 11, e trará batalhas que prometem peneirar novos talentos para a organização.

E para você, amigo leitor, a ideia de trazer o rapper Snoop Dogg para o quadro de comentaristas foi uma boa cartada? Comente conosco!