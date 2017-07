Jiu-Jitsu: Confira os vencedores do São Paulo BJJ Pro 2017

Share it

O final de semana gelado em Barueri não impediu que a nata do Jiu-Jitsu nacional se apresentasse para batalha no São Paulo BJJ Pro, evento da IBJJF que premiou seus maiores vencedores com quantias em dinheiro, além de suas gloriosas medalhas de ouro.

O sábado e o domingo, dias 1 e 2 de julho, foram de grandes lutas no ginásio José Correa, e nomes conhecidos do cenário do Jiu-Jitsu confirmaram seu favoritismo.

Na divisão de faixa-preta masculino, a única sem disputa de absoluto, quatro nomes foram destaque ao vencer as categorias mistas de peso para ficar com o ouro e o prêmio. Cada vencedor faturou 4 mil reais, enquanto o vice-campeão levou 1 mil reais.

Na divisão de peso pena, Isaque Paiva (Saikoo) superou Pedro Neto (Cicero Costha) para garantir o topo do pódio.

Entre os médios, o jovem Luan Carvalho (Nova União) bateu o veterano campeão mundial Celsinho Venicius (Ryan Gracie) para ficar com o ouro.

Já nos pesados, foi a vez de Dimitrius Souza (Alliance) levar a melhor, ao superar Cláudio Calasans (Atos) na finalíssimo.

No pesadíssimo, o campeão mundial de 2017 Erberth Santos (Almeida JJ) venceu mais uma, ao bater Igor Silva (GFTeam).

No feminino faixa-preta absoluto, Tayane Porfírio (Alliance) ficou com o prêmio maior, enquanto Cláudia Doval (De La Riva) mordeu o segundo lugar, seguida por Bia Basílio (Almeida JJ) e Carina Santi (G13) no terceiro lugar.

Confira abaixo a lista completa de vencedores na faixa-preta. Para mais resultados, clique aqui.

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

2 – Pedro Petrônio Valença Neto – Cicero Costha Europe

3 – Ricardo Rocha Lima – Ns Brotherhood

3 – Victor Otoniel Nunes Moraes – Cicero Costha Europe

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Luan de Carvalho Alves – Nova União

2 – Celso Venicius Alves Pinho Júnior – Ryan Gracie Team

3 – Gabriel Rollo da Silva Pontes – CheckMat

3 – Vinicius Carvalho Garcia – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Claudio Calasans Camargo Júnior – Atos Jiu-Jitsu

3 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Stéfano Fernando Corrêa – Otávio de Almeida

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Erberth Santos de Mesquita – Atos Jiu-Jitsu

2 – Igor Silva – GF Team

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin Brazil

3 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos JJ International

PRETA / Adulto / Feminino / Pena

1 – Bianca Barbosa Basilio – Atos Jiu-Jitsu

2 – Andressa Lídia de Souza – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Rayanne Amanda Carmo dos Santos – Attack JJ Team – Belém PA

PRETA / Adulto / Feminino / Leve

1 – Denilma dos Santos Oliveira – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado

1 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado

1 – Carina Curvelo Santi – G13 Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Feminino / Super Pesado

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

2 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

3 – Bianca Barbosa Basilio – Atos Jiu-Jitsu

3 – Carina Curvelo Santi – G13 Jiu-Jitsu