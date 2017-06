Xande Ribeiro encara Roberto Cyborg em superluta de Jiu-Jitsu; Confira os detalhes

Share it

A capital do Amazonas terá uma apresentação com Jiu-Jitsu de elite no dia 12 de agosto. A cidade de Manaus receberá pela primeira vez uma edição da Copa Podio de Jiu-Jitsu, com o GP de Pesos Médios e uma superluta de tirar o fôlego.

Xande Ribeiro e Roberto Cyborg, duas lendas do Jiu-Jitsu competitivo, medem forças ao encabeçar o duelo entre Caboclos e Pantaneiros, mais uma atração do evento que segue recheado de lutas. O duelo sem kimono terá de um lado Xande, com seus dois ouros absolutos na faixa-preta e cinco no peso pesado, contra Cyborg, que conquistou o título absoluto do ADCC 2013, ao superar a fera Marcus Buchecha na final do evento na China.

“Como os Viking já venceram duas disputas de times, resolvi deixar eles na espera e colocar outros dois times, os Pantaneiros e Caboclos. Xande e Cyborg são a representação desses dois times, e foram escolhidos naturalmente, assim como Bráulio Estima representou os Cabras da Peste e o Alexander Trans os Vikings. Agora, quem vencer o duelo entre Pantaneiros e Caboclos enfrentará o time dos Vikings. O difícil para casar o duelo entre Xande e Cyborg foi em relação ao peso casado no qual eles vão pisar no tatame. Depois de muita conversa foi encontrado um meio-termo e a luta está de pé”, disse o presidente da Podio, Jeferson Maycá.

Ainda no card, Isaque Bahiense e Espen Mathiesen remontam o eletrizante duelo da final do GP de Leves em superluta de kimono sem tempo, no qual apenas a finalização define o vencedor. Já para o GP de Médios, nomes como Gregor Gracie, Rudson Mateus, Tommy Langaker e Fellipe Trovo já encontram-se escalados para brigar pelo troféu.

E para você, amigo leitor, quem leva o duelo sem kimono entre Xande e Cyborg?