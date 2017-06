Confira uma das posições favoritas de Carlson Gracie e veja mais nas bancas

Share it

Mesmo com a evolução constante do Jiu-Jitsu, com a criação de rápidas e modernas posições nos tatames, as técnicas clássicas continuam a fazer sucesso entre os praticantes, por sua simplicidade e eficiência na hora do aperto.

Um dessas técnicas raiz foi ensinada por Carlson Gracie Jr., ao lado do nosso GMI Mauro Ayres, no qual o filho do grande mestre Carlson Gracie relembra sua posição preferida para passar a guarda.

Na aula, Carlson Jr. explica que a passagem de guarda toreando, nos dias atuais, usa-se muito da movimentação por cima para passar. Carlson jogava diferente, ao manter justa a perna do adversário e usar o peso do corpo para passar e, por vezes, terminar nas costas com o estrangulamento relógio já encaixado.

Confira a posição no vídeo abaixo e, para aprender mais posições clássicas como esta, adquira sua GRACIEMAG #244 com as melhores posições preferidas de Carlson Gracie!