O que esperar de Demian Maia x Tyron Woodley pelo cinturão do UFC 214?

Depois de muita espera e adversários superados no octógono, Demian Maia finalmente terá sua chance de lutar pelo cinturão dos meio-médios.

O UFC agendou a luta do professor de Jiu-Jitsu contra o campeão Tyron Woodley para o dia 29 de julho, no UFC 214, em Anaheim. Mas o que podemos esperar do duelo tão aguardado pelos fãs?

Dono do Jiu-Jitsu mais refinado dos cages, Demian (25v, 6d) enfileirou adversários na categoria até 77kg para conquistar a sua chance. Com dez sucessos entre os meio-médios, sete deles consecutivos, o brasuca bom de chão manteve longe de si o gosto amargo da derrota, algo que não experimenta desde 2014. Em suas vitórias, na maior parte das vezes com dominância total e utilização completa do Jiu-Jitsu, quatro delas foram terminadas no estrangulamento pelas costas, sua arma mais letal nos cages.

Para a disputa, podemos esperar de Demian a mesma serenidade para encurtar, pegar as costas e tentar a finalização. Vale lembrar que esta não será a primeira disputa de cinturão da fera. Antes de lutar nos meio-médios, Demian figurou no plantel de médios (até 84kg) e lutou pelo título da categoria, contra Anderson Silva, em 2010. Com quatro bônus da noite entre os meio-médios e o jogo de solo mais perigoso da organização, Demian pode ser um adversário indigesto para o campeão Tyron Woodley.

Por sua vez, o campeão Woodley (17v, 3d, 1e) chegou com força total no topo da categoria, ao nocautear o duro Robbie Lawler no primeiro assalto da luta principal do UFC 201, em 2016. Após conquistar o cinturão, Woodley realizou duas guerras seguidas contra o rival Stephen Thompson, no qual uma terminou em empate majoritário e a revanche acabou com vitória para o campeão por decisão majoritária. Dono de mãos poderosas, que nocautearam feras como Dong Hyum Kin e Josh Koschek também no primeiro assalto, juntamente com um Jiu-Jitsu afiado em treinos sem kimono com Marcelinho Garcia, em Nova York, Tyron Woodley tem armas de sobra para complicar o sonho de Demian Maia de se tornar campeão do UFC.

O card do UFC 214, agora, contra com três disputas de cinturão. Além de Woodley x Maia pelos meio médios, o evento conta ainda com Daniel Cormier x Jon Jones na luta principal pelo cinturão dos meio-pesados, e Cris Cyborg em batalha contra Tonya Evinger pelo título peso-pena feminino.

UFC 214

Anaheim, EUA

29 de julho de 2017

Daniel Cormier x Jon Jones

Tyron Woodley x Demian Maia

Cris Cyborg x Tonya Evinger

Renan Barão x Aljamain Sterling

Jimi Manuwa x Volkan Oezdemir

Ricardo Lamas x Jason Knight

Renato Moicano x Brian Ortega

Josh Burkman x Drew Dober

Sage Northcutt x John Makdessi

Jarred Brooks x Eric Shelton

Dmitri Smoliakov x Adam Wieczorec

Kailin Curran x Aleksandra Albu