Jiu-Jitsu: Raspe sem força na guarda laçada com o GMI Robson Alencar

Professor da Alliance na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nosso GMI Robson Alencar tem em seu arsenal um leque de posições diferentes, que ajudam seus alunos da Bullfighters a se destacarem nos treinos e campeonatos.

Uma dessas técnicas foi enviada para a redação de GRACIEMAG, e nós dividimos com você, estudioso leitor, o detalhe do faixa-preta Robson Alencar para raspar com facilidade a partir da guarda laçada.

Diferente da posição tradicional, o professor Robson prefere manter a perna esticada por baixo do adversário na laçada, ao invés do pé abaixo da axila. Após estabilizar, Robson se coloca sob o adversário e faz a alavanca para a lateral, e assim o oponente acaba raspado sem o uso extremo de força.

Confira o detalhe no vídeo abaixo e estude a alavanca com nossos professores GMIs!