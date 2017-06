Jiu-Jitsu: Evite a lesão no ombro com este armlock adaptado de Renzo Gracie

Share it

Respeitado professor de Jiu-Jitsu, Renzo Gracie dividiu algumas de suas melhores posições no The Camp, evento organizado em Florianópolis com grandes seminários de Jiu-Jitsu. Em uma palinha da atividade, gravada por nossos parceiros da Gallerr, Renzo relembrou um golpe que causava grandes problemas no Jiu-Jitsu, e o seu antídoto para tal.

O ataque em questão se tratava de um armlock contra o oponente em quatro apoios. Ao partir da frente, o executor tentava a alavanca e, por vezes, acabava arremessado pelo oponente, o que gerava graves lesões. Para evitar o contragolpe, Renzo desenvolveu, ao lado do irmão Ryan Gracie e outro companheiro de treinos, uma transição no qual termina ao lado do adversário, com o braço ainda mais justo na chave.

Confira a explicação e o armlock de Renzo Gracie no vídeo abaixo!