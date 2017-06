Jiu-Jitsu: As 5 lições de Relson Gracie em seminário na GMI Gracie Terra

Share it

Conhecido mestre de Jiu-Jitsu, o faixa-vermelha Relson Gracie tem um prazer especial em dividir no tatame suas técnicas e histórias, e não foi diferente ao visitar nosso GMI Gracie Terra, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Sob o comando do faixa-preta Vitor Terra, a academia realizou um seminário produtivo com Relson Gracie, que ensinou desde suas técnicas mais cascas-grossas até as minucias da filosofia da arte marcial lapidada pelos Gracie.

Terra destacou as cinco principais dicas do seminário do mestre Relson, que são as bases necessárias de acordo com o Gracie para o sucesso nas batalhas e na vida. Confira!

1 – Defesa Pessoal

Como bom Gracie, o mestre preza bastante pelas técnicas de defesa pessoal como base para suas aulas de Jiu-Jitsu. A técnica deve ser útil tanto no campeonato quanto para autodefesa.

2 – Dieta Gracie

Assim como o irmão Rorion, Relson preza tanto pela ingestão correta dos alimentos quanto pela arte do Jiu-Jitsu. Com a combinação correta e o intervalo necessário, o equilíbrio entre combustível e combustão fica ideal.

3 – Repetir obsessivamente as posições

Que a prática leva à perfeição todo atleta sabe, mas no Jiu-Jitsu o praticante deve ir além, na visão de Relson. Para aplicar um bom golpe, o movimento deve estar tatuando na mente e corpo do competidor. Como chegar a tal refino? Repetição exaustiva do movimento, para que ele seja executado de forma natural em qualquer situação, sob qualquer influência externa.

4 – Autocontrole em situações adversas

Manter a calma é essencial nas batalhas no tatame e fora deles. Com a serenidade fora da equação, tanto as técnicas quanto o gás podem ser seus inimigos durante uma situação de luta. Aprenda a sobreviver aos amassos da vida com tranquilidade e supere os obstáculos com mais facilidade.

5 – A honra na frente do dinheiro

Em uma época cercada de superlutas e rios de dinheiro que fluem na especulação das mesmas, o mestre Relson Gracie vai contra a maré e coloca sua honra acima de qualquer dinheiro. Em entrevista concedida à Ag. Fight o mestre falou sobre o assunto:

“Eu nunca lutei por dinheiro, você pode me dar dez milhões de dólares que eu não brigo, mas se alguém chutar a minha porta, essa briga acontece de graça”, disse o valente Gracie.