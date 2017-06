Copa Prime de Jiu-Jitsu anuncia novidades na corrida dos títulos Top Ranking

Share it

Como forma de incentivar o crescimento e a evolução dos atletas da categoria de base, a Pro Sports no ano de 2017 traz uma boa nova para a garotada do Jiu-Jitsu competitivo como estímulo para as próximas etapas da Copa Prime de Jiu-Jitsu.

Além da divisão de adultos, o torneio agora outorgará de forma inédita o título Top Ranking para as categorias de Sub 15, Sub 17 e Kids aos campeões da nova geração do Jiu-Jitsu gaúcho.

As boas novas não param por aí. A concessão ao título será também destinada para as mulheres acima de 30 anos (master feminino) que estão ganhando representatividade nos tatames no sul do Brasil, juntamente com a categoria sem kimono, que a cada ano adquire novos adeptos.

Os tradicionais e disputados títulos de Top Ranking Prime auferidos para as categorias adulto masculino, adulto feminino, master 1 e master 2-3, continuarão reinando na Copa Prime, e para estas categorias será garantida ainda a vaga na cobiçada Seleção Prime rumo ao Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF e Mundial Master da IBJJF em 2018.

“Através destes incentivos a organização deseja contribuir para o avanço contínuo e gradativo na performance dos atletas, tanto da categoria de base quanto dos atletas de alto rendimento. Tendo como premissa incentivar a prática esportiva, premiando os campeões da Copa Prime com títulos de elevado mérito nacional e benefícios para a participação dos melhores torneios nacionais e internacionais no ano de 2018”, comenta Lucina D’orfani, gestora da Copa Prime.

A batalha pelo Título Prime deste ano esta acirrada. O circuito de competições da Copa Prime será composta por um total de nove etapas, com qualificações e pesos diferenciados para o ranking. O próximo combate será realizado no dia 16 de julho em Porto Alegre, compondo a quinta etapa da temporada.

Para conferir as categorias que serão agraciadas pelo título e o calendário das competições Prime, acesse o www.prosportsbjj.com .

(Fonte: Assessoria de imprensa)