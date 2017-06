Absoluto leve e pesado, com e sem kimono, agitam o Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jitsu

Share it

Com pouco mais de um mês para o evento que promete parar a região mais calorosa do Brasil, a terceira etapa do Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jitsu, em sua 14ª edição, traz novidades para as feras da arte suave que planejam lutar pelo pódio.

O evento, marcado para os dias 12 e 13 de agosto, em Teresina, no Piauí, contará com duas categorias no absoluto, para disputas em peso aberto divididas nas classes leve e pesado. Além disso, as disputas sem kimono agora contam pontos importantes para o atleta brigar por uma chance ao Free Pass do Europeu de Jiu-Jitsu 2018, prêmio dado aos melhores atletas da competição.

O torneio, além de definir quem serão os cinco melhores atletas da região, nos absolutos da faixa-branca à faixa-preta, as cinco grandes equipes de destaque também serão conhecidos. Isso sem contar com uma enxurrada de pontos no ranking Meia Guarda que a disputa oferece para seus vencedores.

Para os atletas de outras cidades ou estados, o torneio disponibiliza um alojamento dentro do ginásio, que deve ser solicitado no telefone 86 99998-5154 (Sujeito a lotação com 300 vagas).

Confira abaixo os links para garantir sua inscrição e maiores informações:

*Inscrição e alteração na categoria com kimono:

*Edital da categoria com kimono e premiações de peso e absoluto:

*Inscrição e alteração na categoria sem kimono:

*Edital da categoria com kimono e premiações de peso e absoluto:

*Regras, resultados e classificação geral do torneio: