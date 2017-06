Share it

Professor da academia Geração Arte Suave (GAS), o faixa-preta Luiz Dias está de partida para uma série de seminários na Europa, mais especificamente em Portugal, Espanha e Hungria. Nosso GMI no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, vai aproveitar a viagem para inaugurar oficialmente a academia GAS Porto, sua primeira filial em Portugal, onde o professor vai dar um super seminário no próximo dia 2 de maio.

(Saiba mais sobre os seminários, aqui.)

A pedido do GRACIEMAG, Luiz compilou dez dicas principais para o aluno que pretende participar de algum seminário de Jiu-Jitsu. No que ficar atento? Como aproveitar ao máximo as novas lições ensinadas? Confira e aprenda com o professor da GAS Jiu-Jitsu, a seguir.

10 dicas para você aproveitar ao máximo um seminário de Jiu-Jitsu

1. Esteja sempre de mente aberta para conhecer e testar novas posições ou variações de golpes que você já conheça. Um detalhe pode potencializar em muito o seu ataque.

2. Quando o professor demonstrar a posição no seminário não prejulgue a posição de imediato, pratique e perceba se esta posição se encaixa na sua rotina ou não.

3. Preste ao máximo de atenção nos detalhes das posições, como as pegadas e os ganchos, quando o professor estiver demonstrando; uma pegada errada pode prejudicar ou inviabilizar o movimento ou finalização.

4. Não tire o olho do professor durante o seminário, uma conversa paralela pode fazer você perder a sequência, a dinâmica do golpe e consequentemente minar sua eficiência.

5. Um seminário é também um local para novos treinos e amizades. Leve seu kimono limpo para o evento como se fosse competir, ninguém gosta de treinar com atletas com kimonos sujos.

6. Quando um atleta fizer uma pergunta ao professor durante o seminário, preste atenção também. Ela pode ter fundamento e será mais um fator de aprendizado para a evolução do seu Jiu-Jitsu.

7. No momento em que o professor estiver demonstrando uma posição, pense nela em movimento, e não o que faria para evitar. É fácil falar sentado sem estar sob a pressão da luta e já sabendo exatamente o que o professor vai fazer.

8. Mesmo que não “goste” de cara da posição demonstrada pelo professor do seminário, aprenda. Ela poderá ser usada contra você um dia. Ao conhecer em profundidade uma posição, melhor será sua defesa e o seu contra-ataque.

9. Posição aprendida em seminário deve ser logo tentada e praticada repetidamente nos treinos em sua academia. Só a prática da repetição leva à perfeição.

10. Respeite sempre seu mestre e pergunte a ele sobre o seminário que pretende ir, sobre o professor do seminário e outros detalhes. Quanto mais informações e opiniões você tiver sobre o seminário melhor.

